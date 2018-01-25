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Общество
Униан Униан · · Обновлено в 18:39
Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней модели

Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней модели (8 новостей)

«Иллюзиониста обвинили в сексуальных домогадельствах»

По словам модели, Копперфильд добавил что-то в ее напиток. После этого она очнулась в гостиничном номере, где иллюзионист ее раздевал и домогался. На следующий день Копперфильд сказал ей, что ничего не было.

Обновлено в 18:31 Утверждается, что фокусник якобы надругался над девушкой в 1988 году, когда ей было 17 лет, сообщает Depo.ua со ссылкой на The Wrap. "Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал спускаться ниже, и в этот…

Обновлено в 18:39 Американская модель Бритни Льюис обвинила иллюзиониста Дэвида Копперфильда в том, что он якобы накачал ее наркотиками и подверг сексуальным домогательствам. Об этом пишет The Wrap, передает 112.ua. По словам Льюис, это произошло в 1988 году, когда ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней модели»
Фото Дэвида Копперфильда обвинили в секс-домогательствах к несовершеннолетней
Фото Новый секс-скандал: Дэвида Копперфильда обвинили в непристойных "фокусах" с 17-летней моделью
Фото Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах
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Обозреватель Обозреватель  ·  25.01.18, 14:14 Иллюзионист призвал общественность не торопиться с выводами
MIGnews MIGnews  ·  25.01.18, 16:18 Бритни Льюис рассказала, что иллюзионист подмешал что-то в ее напиток.
MIGnews MIGnews  ·  25.01.18, 16:18 Бритни Льюис рассказала, что иллюзионист подмешал что-то в ее напиток.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  25.01.18, 17:00 Иллюзиониста обвинили в сексуальных домогадельствах
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.01.18, 18:04 Как сообщалось ранее, бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар осужден на 175 лет за сексуальные домогательства.
Depo.ua Depo.ua  ·  25.01.18, 18:31 Утверждается, что фокусник якобы надругался над девушкой в 1988 году, когда ей было 17 лет, сообщает Depo.ua со ссылкой на The Wrap. "Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал…
Хвиля Хвиля  ·  25.01.18, 18:39 Американская модель Бритни Льюис обвинила иллюзиониста Дэвида Копперфильда в том, что он якобы накачал ее наркотиками и подверг сексуальным домогательствам. Об этом пишет The Wrap, передает 112.ua. По…
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Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней модели

Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней модели
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