Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней модели

По словам модели, Копперфильд добавил что-то в ее напиток. После этого она очнулась в гостиничном номере, где иллюзионист ее раздевал и домогался. На следующий день Копперфильд сказал ей, что ничего не было.

Обновлено в 18:31 Утверждается, что фокусник якобы надругался над девушкой в 1988 году, когда ей было 17 лет, сообщает Depo.ua со ссылкой на The Wrap. "Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал спускаться ниже, и в этот…

Обновлено в 18:39 Американская модель Бритни Льюис обвинила иллюзиониста Дэвида Копперфильда в том, что он якобы накачал ее наркотиками и подверг сексуальным домогательствам. Об этом пишет The Wrap, передает 112.ua. По словам Льюис, это произошло в 1988 году, когда ...