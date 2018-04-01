  1. Главная
  2. Новости
  3. Шоубиз
  4. Девушка в хиджабе впервые на обложке Vogue
Шоубиз
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ ·
· Журнал · Девушка
Девушка в хиджабе впервые на обложке Vogue

Девушка в хиджабе впервые на обложке Vogue (4 новости)

«Всего для майского выпуска выбрали девять моделей»

Британское издание модного журнала Vogue впервые разместило на своей обложке девушку в хиджабе. Об этом говорится на официальной странице журнала в Instagram.

Согласно сообщению, для майского выпуска были выбраны девять моделей, в том числе 20-летняя Халима Аден из Кении, исповедующая ислам. Вместе с Аден для главной страницы British Vogue снялись Адут Акеч, Радхика Наир, Йен Йанг Бае, Фаретта, Фран Саммерс, Виттория Черетти, Палома Эльсессер и Селена Форрест.

"Настал момент для Vogue сделать то, что он умеет лучше всего: показать, как может и должно выглядеть будущее. Еще пять лет назад групповой снимок с такими девушками не попал бы на обложку", - сказал главный редактор British Vogu Эдвард Эннинфул.

По его словам, отметил, это разнообразие - одно из величайших достижений модной индустрии последних месяцев.

"Ты чего молчала?": Песков приравнял журналисток, которые…
"Ты чего молчала?": Песков приравнял журналисток, которые…

Модель в хиджабе попала на обложку британского Vogue впервые со дня основания журнала в 1916 году.

Дизайнер из Лондона ганского происхождения Эдвард Эннинфул занял должность главного редактора British Vogue в апреле 2017 года и известен тем, что активно привлекает темнокожих моделей для участия в модных шоу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.04.18, 15:13 Для журнала позировала 20-летняя мусульманка Халима Аден.
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 16:08 Всего для майского выпуска выбрали девять моделей.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 17:35 Для майского выпуска были выбраны девять моделей, в том числе 20-летняя Халима Аден из Кении, исповедующая ислам.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Шоубиз»
Холостяк 8 сезон, 4 выпуск: кто покинул проект на этой неделе (Видео)

Холостяк 8 сезон, 4 выпуск: кто покинул проект на этой…
Американская светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов

Американская светская львица Пэрис Хилтон прилетела во Львов
Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Тусовка покруче Оскара. 20 звездных гостей, приглашенных на свадьбу принца…
Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в вызывающей фотосессии с Монатиком

Ирокез и стиль панк. Народная артистка Нина Матвиенко снялась в…
Член жюри &amp;quot;Танці з зірками&amp;quot; Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины

Член жюри "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала Народной артисткой…
Пэрис Хилтон в летнем платье вместе с женихом вылетели в Украину

Пэрис Хилтон в летнем платье вместе с женихом вылетели в…
Макс Барских изменился до неузнаваемости

Макс Барских изменился до неузнаваемости
До и после: Даша Астафьева продемонстрировала впечатляющие результаты похудения

До и после: Даша Астафьева продемонстрировала впечатляющие результаты похудения
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Потребители выступают против изогнутых дисплеев в смартфонах Samsung

Потребители выступают против изогнутых дисплеев в смартфонах Samsung
Сталь — Олимпик — 0:0. Видеообзор матча

Сталь — Олимпик — 0:0. Видеообзор матча
Погода на завтра: по всей Украине облачно с прояснениями, днем до +8 градусов

Погода на завтра: по всей Украине облачно с прояснениями, днем…
Кислотно-зеленый панк: Макс Барских радикально сменил имидж

Кислотно-зеленый панк: Макс Барских радикально сменил имидж
У Росії горів найбільший у країні деревообробний завод

У Росії горів найбільший у країні деревообробний завод
Латынина о пожаре в Кемерово: Мы как Америка 1908 года

Латынина о пожаре в Кемерово: Мы как Америка 1908 года
Киев, ты прекрасно звучишь: В Украину впервые приехали американские рокеры X Ambassadors

Киев, ты прекрасно звучишь: В Украину впервые приехали американские рокеры…
Китай со 2 апреля повышает пошлины на 128 американских товаров

Китай со 2 апреля повышает пошлины на 128 американских товаров
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.