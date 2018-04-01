Девушка в хиджабе впервые на обложке Vogue (4 новости) «Всего для майского выпуска выбрали девять моделей»

Британское издание модного журнала Vogue впервые разместило на своей обложке девушку в хиджабе. Об этом говорится на официальной странице журнала в Instagram.

Согласно сообщению, для майского выпуска были выбраны девять моделей, в том числе 20-летняя Халима Аден из Кении, исповедующая ислам. Вместе с Аден для главной страницы British Vogue снялись Адут Акеч, Радхика Наир, Йен Йанг Бае, Фаретта, Фран Саммерс, Виттория Черетти, Палома Эльсессер и Селена Форрест.

"Настал момент для Vogue сделать то, что он умеет лучше всего: показать, как может и должно выглядеть будущее. Еще пять лет назад групповой снимок с такими девушками не попал бы на обложку", - сказал главный редактор British Vogu Эдвард Эннинфул.

По его словам, отметил, это разнообразие - одно из величайших достижений модной индустрии последних месяцев.

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Модель в хиджабе попала на обложку британского Vogue впервые со дня основания журнала в 1916 году.

Дизайнер из Лондона ганского происхождения Эдвард Эннинфул занял должность главного редактора British Vogue в апреле 2017 года и известен тем, что активно привлекает темнокожих моделей для участия в модных шоу.