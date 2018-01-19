Девять стран Евросоюза превысили граничные нормы загрязнения воздуха, включая наших соседей

Еврокомиссия созвала совещание министров по делам окружающей среды из девяти стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения атмосферы.
Об этом передает Интерфакс.
Речь идет о: Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании.
Кроме того, Еврокомиссия 19 января приняла соответствующий План действий. Это конкретные меры, которые должны помочь предотвратить загрязнение окружающей среды.
Обновлено в 00:23 Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, который созывает совещание, отметил, что оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствии с природоохранным законодательством ЕС".