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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 00:23
· Окружающая среда
Девять стран Евросоюза превысили граничные нормы загрязнения воздуха, включая наших соседей

Девять стран Евросоюза превысили граничные нормы загрязнения воздуха, включая наших соседей (4 новости)

«Министры по делам окружающей среды девяти стран ЕС приглашены 30 января в Брюссель на совещание по проблеме серьезного загрязнения атмосферы»

Еврокомиссия созвала совещание министров по делам окружающей среды из девяти стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения атмосферы.

Об этом передает Интерфакс.

Речь идет о: Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании.

Кроме того, Еврокомиссия 19 января приняла соответствующий План действий. Это конкретные меры, которые должны помочь предотвратить загрязнение окружающей среды.

Обновлено в 00:23 Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, который созывает совещание, отметил, что оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствии с природоохранным законодательством ЕС".

ФОТО К НОВОСТИ: «Девять стран Евросоюза превысили граничные нормы загрязнения воздуха, включая наших соседей»
Фото Названы девять стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения воздуха
Фото Девять стран ЕС превышают предельные нормы загрязнения воздуха
Фото Девять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха
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Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 21:36 Министры по делам окружающей среды девяти стран ЕС приглашены 30 января в Брюссель на совещание по проблеме серьезного загрязнения атмосферы.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  19.01.18, 23:40 Им грозят санкции.
Сегодня Сегодня  ·  20.01.18, 00:23 Еврокомиссия созвала совещание министров по делам окружающей среды из девяти стран ЕС, которые превысили нормы загрязнения атмосферы. Девяти странам-членам ЕС, а именно Чехии, Германии, Испании, Франции,…
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