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Девятый американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа (7 новостей) «По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признали геноцидом уже в девяти штатах США»

Американский штат Массачусетс признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Согласно сообщению, губернатор штата Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию.

Массачусетс стал девятым штатом, который присоединился к официальному признанию преступления советских властей против украинцев.

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Обновлено в 01:27 Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию.

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