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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 03:35
· Украинцы · Посольство Украины
Девятый американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Девятый американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа (7 новостей)

«По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признали геноцидом уже в девяти штатах США»

Американский штат Массачусетс признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Согласно сообщению, губернатор штата Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию.

Массачусетс стал девятым штатом, который присоединился к официальному признанию преступления советских властей против украинцев.

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Обновлено в 01:27 Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию.

Обновлено в 03:35

ФОТО К НОВОСТИ: «Девятый американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа»
Фото Девятый американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фото Один из американских штатов признал Голодомор в Украине геноцидом
Фото Девятый американский штат признал Голодомор геноцидом украинцев
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Новое Время Новое Время  ·  30.03.18, 22:52 Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
Facenews Facenews  ·  30.03.18, 23:43 Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.Об этом сообщили в посольстве Украины в США."Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.03.18, 00:53 Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
ТСН ТСН  ·  31.03.18, 01:11 По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признали геноцидом уже в девяти штатах США.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.03.18, 01:27 Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию.
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