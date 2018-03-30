Девятый американский штат признал Голодомор геноцидом украинского народа

Американский штат Массачусетс признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США.
Согласно сообщению, губернатор штата Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию.
Массачусетс стал девятым штатом, который присоединился к официальному признанию преступления советских властей против украинцев.
Обновлено в 01:27 Еще один американский штат присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию.
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