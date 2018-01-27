  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела»
Спорт
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 19:44
· ФФУ · Матч · Федерация футбола
Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела»

Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела» (5 новостей)

«ФФУ не заинтересована в скорейшем рассмотрении дела в Лозанне, считают в киевском клубе»

ФК "Динамо" (Киев) считает, что Федерация футбола Украины затягивает процесс рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) жалобы клуба на решение органов футбольного правосудия Украины о техническом поражении для столичной команды за неявку на матч чемпионата страны в Мариуполе 27 августа 2017 года.

Обновлено в 18:41 ФФУ "ни разу не проявила своей заинтересованности" в том, чтобы дело о техническом поражении для "Динамо" за неявку на матч в Мариуполе 27 августа 2017 года было рассмотрено в максимально сжатые сроки и с минимальными убытками.

Обновлено в 19:44

ФОТО К НОВОСТИ: «Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела»»
Фото "Динамо" обвиняет ФФУ в затягивании "мариупольского дела"
Фото Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела»
Фото ФК "Динамо" обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения в CAS дела по матчу в Мариуполе
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 14:37 Руководство “Динамо” недовольно позицией Федерации футбола Украины по делу о матче против Мариуполя.
Sport.ua Sport.ua  ·  27.01.18, 15:41 ФФУ не заинтересована в скорейшем рассмотрении дела в Лозанне, считают в киевском клубе
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 18:41 ФФУ "ни разу не проявила своей заинтересованности" в том, чтобы дело о техническом поражении для "Динамо" за неявку на матч в Мариуполе 27 августа 2017 года было рассмотрено в максимально сжатые сроки…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Боруссия Д - Фрайбург - 2:2. Обзор матча. 27.01.2018

Боруссия Д - Фрайбург - 2:2. Обзор матча. 27.01.2018
Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела»

Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела»
Украинка Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы

Украинка Варвинец вслед за золотом завоевала серебро чемпионата Европы
Депортиво - Леванте: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги

Депортиво - Леванте: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча Ла Лиги
Динамо - ЦСКА: видео онлайн трансляция матча

Динамо - ЦСКА: видео онлайн трансляция матча
Барком-Кажаны — Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барком-Кажаны — Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Каролин Возняцки впервые в карьере выиграла Australian Open

Каролин Возняцки впервые в карьере выиграла Australian Open
Фомин и Танковский поедут на сбор с Шахтером

Фомин и Танковский поедут на сбор с Шахтером
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”

Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”
Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)

Вернуться в прошлое: молодежь XIX — начала XX века (Фото)
Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать

Трюдо: Истории свидетелей следует неоднократно пересказывать
Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)

Коноплянка не попал в пустые ворота (Видео)
Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией

Пограничники задержали группу нелегалов с младенцем на границе со Словакией
Что украинцы чаще всего покупают на подарки

Что украинцы чаще всего покупают на подарки
Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у матери умерла 10-летняя девочка

Трагедия во Львове. После плавания в бассейне на глазах у…
Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»

Дуэйн Уэйд покинул расположение «Кливленда»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.