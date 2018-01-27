Динамо обвиняет ФФУ в затягивании рассмотрения «мариупольского дела» (5 новостей) «ФФУ не заинтересована в скорейшем рассмотрении дела в Лозанне, считают в киевском клубе»

ФК "Динамо" (Киев) считает, что Федерация футбола Украины затягивает процесс рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) жалобы клуба на решение органов футбольного правосудия Украины о техническом поражении для столичной команды за неявку на матч чемпионата страны в Мариуполе 27 августа 2017 года.

Обновлено в 18:41 ФФУ "ни разу не проявила своей заинтересованности" в том, чтобы дело о техническом поражении для "Динамо" за неявку на матч в Мариуполе 27 августа 2017 года было рассмотрено в максимально сжатые сроки и с минимальными убытками.

Обновлено в 19:44