"Динамо" одержало фееричную волевую победу в Мариуполе: видео голов (9 новостей) «Киевляне все голы провели во втором тайме»

Ключевым моментом матча стал выхода на замену Николая Шапаренко во втором тайме

Обновлено в 21:14 Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Обновлено в 22:30 Уже в Волновахе вмешались полицейские, которые заставили двух инициаторов драки покинуть вагон. Оба находились в нетрезвом состоянии, один из них получил легкие телесные повреждения.