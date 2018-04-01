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Sport.ua Sport.ua · · Обновлено в 22:30
"Динамо" одержало фееричную волевую победу в Мариуполе: видео голов

"Динамо" одержало фееричную волевую победу в Мариуполе: видео голов (9 новостей)

«Киевляне все голы провели во втором тайме»

Ключевым моментом матча стал выхода на замену Николая Шапаренко во втором тайме

Обновлено в 21:14 Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка с правоохранителями, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Обновлено в 22:30 Уже в Волновахе вмешались полицейские, которые заставили двух инициаторов драки покинуть вагон. Оба находились в нетрезвом состоянии, один из них получил легкие телесные повреждения.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Динамо" одержало фееричную волевую победу в Мариуполе: видео голов»
Фото "Динамо" одержало фееричную волевую победу в Мариуполе: видео голов
Фото "Динамо" в долгожданном поединке одержало волевую победу над "Мариуполем"
Фото Динамо показало характер и одержало в Мариуполе волевую победу
Фото Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла драка между фанатами и полицией
Фото В Мариуполе во время футбольного матча завязалась драка с полицией
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Обозреватель Обозреватель  ·  01.04.18, 18:53 Команда Александра Хацкевича сумела во втором тайме переломить ход поединка
ТСН ТСН  ·  01.04.18, 18:53 Киевляне все голы провели во втором тайме.
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 19:11 В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" играло в Мариуполе. Киевляне одержали волевую победу со счетом 3:2.
Апостроф Апостроф  ·  01.04.18, 19:31 В Мариуполе состоялся матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между местным одноименным клубом и киевским "Динамо".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  01.04.18, 19:34 Команда Хацкевича в приазовском городе не смогла задействовать семь ведущих футболистов
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 20:04 Во время матча 25 тура УПЛ Мариуполь – Динамо (2:3) в середине второго тайма произошла драка между ультрас обоих клубов и представителями правоохранителей.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.04.18, 21:14 В Мариуполе во время матча между местной командой и киевским клубом "Динамо" возникла драка между болельщиками и правоохранителями. Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.04.18, 22:30 Фанаты Мариуполя и Динамо объединились против полицейских в воскресном матче чемпионата Украины. Произошли столкновения и драки. По информации "Футбол 24", двух болельщиков Динамо высадили из поезда Мариуполь…
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