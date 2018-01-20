"Динамо" отдало вратаря Коваля в аренду испанскому "Депортиво" до конца сезона (4 новости) «Киевляне отдали футболиста в аренду»

"Депортиво" будет иметь опцию выкупа контракта вратаря "Динамо" Максима Коваля после завершения аренды.Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль до конца сезона 2017-2018 годов будет выступать на правах аренды за испанский клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи. Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".

Согласно соглашению между клубами, "Депортиво" будет иметь опцию выкупа контракта Коваля после завершения аренды.

25-летний Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга". Он перешел в "Динамо" в июле 2010 года. В 2014-2015 годах был в аренде в ужгородской "Говерле", а в 2015-2016 годах в датской "Оденсе".

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В этом сезоне Коваль провел за "Динамо" 11 матчей в чемпионате Украины, два в квалификации Лиги чемпионов и пять в квалификации и групповом этапе Лиги Европы.