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"Динамо" отдало вратаря Коваля в аренду испанскому "Депортиво" до конца сезона

"Динамо" отдало вратаря Коваля в аренду испанскому "Депортиво" до конца сезона (4 новости)

«Киевляне отдали футболиста в аренду»

"Депортиво" будет иметь опцию выкупа контракта вратаря "Динамо" Максима Коваля после завершения аренды.Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль до конца сезона 2017-2018 годов будет выступать на правах аренды за испанский клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи. Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".

Согласно соглашению между клубами, "Депортиво" будет иметь опцию выкупа контракта Коваля после завершения аренды.

25-летний Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга". Он перешел в "Динамо" в июле 2010 года. В 2014-2015 годах был в аренде в ужгородской "Говерле", а в 2015-2016 годах в датской "Оденсе".

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В этом сезоне Коваль провел за "Динамо" 11 матчей в чемпионате Украины, два в квалификации Лиги чемпионов и пять в квалификации и групповом этапе Лиги Европы.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Динамо" отдало вратаря Коваля в аренду испанскому "Депортиво" до конца сезона»
Фото Вратарь Динамо перешел в испанский клуб
Фото "Динамо" отдало вратаря Коваля в аренду испанскому "Депортиво" до конца сезона
Фото Испанский "Депортиво" взял в аренду вратаря "Динамо" Коваля
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  20.01.18, 23:34 Вратарь Динамо Максим Коваль стал игроком Депортиво, сообщает официальный сайт Динамо.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  21.01.18, 00:07 Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль до конца сезона 2017-2018 годов на правах аренды будет выступать за испанский клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.01.18, 00:40 Киевляне отдали футболиста в аренду.
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