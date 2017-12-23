&quot;Динамо&quot; подписало полузащитника сборной Словении

"Динамо" подписало контракт с левым полузащитником "Копенгагена" Беньямином Вербичем, сообщает официальный сайт клуба.

Вербич подписал с "Динамо" пятилетний контракт, который вступит в силу с 1 января.

Сумму сделки датские СМИ оценивают в 4 миллиона евро.

Также по их информации зарплата словенца в Киеве составит около миллиона евро в год плюс бонусы. Это намного больше, чем обещали ему заинтересованные клубы из Англии и Италии.

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В "Динамо" Вербич будет конкурировать, прежде всего, с парагвайцем Дерлисом Гонсалесом.

"Конечно, эмоции только самые наилучшие. Я пришел в большую команду, один из грандов Восточной Европы. С нетерпением жду, когда начнутся сборы, а за ними и официальные игры.

Ярмоленко очень сильный игрок, я, как футболист атакующего плана, могу многому научиться у него. Буду отдавать на поле максимум, чтобы попытаться заменить его.

Знаю, что лучший футболист Украины Андрей Шевченко играл под №7. Буду делать все возможное, чтобы не посрамить эту цифру

Знаю, что лучший футболист Украины Андрей Шевченко играл под №7. Буду делать все возможное, чтобы не посрамить эту цифру.

Могу играть на любой позиции в атакующей линии, но больше пользы команде, на мой взгляд, приношу именно на левом фланге полузащиты.

Вчера познакомились с Хацкевичем. Знаю, что Александр Николаевич играл за "Динамо" в те времена, когда команда добивалась больших успехов на европейской арене.

Из нашего разговора мне очень понравилось его видение футбола, те требования, которые он будет выдвигать именно ко мне. Думаю, у него есть все, чтобы стать таким же успешным тренером, каким он был игроком.

Главная цель это помочь команде стать чемпионом Украины, чтобы в следующем сезоне сразу начать выступления на европейской арене с группового турнира Лиги чемпионов. А в нынешнем сезоне хотелось бы пройти как можно дальше в Лиге Европы", сказал Вербич.

С 2015-го Вербич вызывается в сборную Словении, в футболке которой уже сыграл 14 матчей и забил 3 гола.

Обновлено в 22:13 Киевское "Динамо" достигло соглашения с датским "Копенгагеном" о переходе словенского полузащитника Беньямина Вербича.

Обновлено в 22:13 Контракт рассчитан на пять лет и вступит в силу в январе 2018 года.