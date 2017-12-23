  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Динамо" подписало полузащитника сборной Словении
Спорт
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 22:13
· Словения
&quot;Динамо&quot; подписало полузащитника сборной Словении

"Динамо" подписало полузащитника сборной Словении (7 новостей)

«Соглашение вступит в силу 1-го января»

"Динамо" подписало контракт с левым полузащитником "Копенгагена" Беньямином Вербичем, сообщает официальный сайт клуба.

Вербич подписал с "Динамо" пятилетний контракт, который вступит в силу с 1 января.

Сумму сделки датские СМИ оценивают в 4 миллиона евро.

Также по их информации зарплата словенца в Киеве составит около миллиона евро в год плюс бонусы. Это намного больше, чем обещали ему заинтересованные клубы из Англии и Италии.

Словения предлагает направить в Латвию военных в рамках усиления НАТО
Словения предлагает направить в Латвию военных в рамках усиления НАТО

В "Динамо" Вербич будет конкурировать, прежде всего, с парагвайцем Дерлисом Гонсалесом.

"Конечно, эмоции только самые наилучшие. Я пришел в большую команду, один из грандов Восточной Европы. С нетерпением жду, когда начнутся сборы, а за ними и официальные игры.

Ярмоленко очень сильный игрок, я, как футболист атакующего плана, могу многому научиться у него. Буду отдавать на поле максимум, чтобы попытаться заменить его.

Знаю, что лучший футболист Украины Андрей Шевченко играл под №7. Буду делать все возможное, чтобы не посрамить эту цифру

Знаю, что лучший футболист Украины Андрей Шевченко играл под №7. Буду делать все возможное, чтобы не посрамить эту цифру.

Могу играть на любой позиции в атакующей линии, но больше пользы команде, на мой взгляд, приношу именно на левом фланге полузащиты.

Вчера познакомились с Хацкевичем. Знаю, что Александр Николаевич играл за "Динамо" в те времена, когда команда добивалась больших успехов на европейской арене.

Из нашего разговора мне очень понравилось его видение футбола, те требования, которые он будет выдвигать именно ко мне. Думаю, у него есть все, чтобы стать таким же успешным тренером, каким он был игроком.

Главная цель это помочь команде стать чемпионом Украины, чтобы в следующем сезоне сразу начать выступления на европейской арене с группового турнира Лиги чемпионов. А в нынешнем сезоне хотелось бы пройти как можно дальше в Лиге Европы", сказал Вербич.

С 2015-го Вербич вызывается в сборную Словении, в футболке которой уже сыграл 14 матчей и забил 3 гола.

Обновлено в 22:13 Киевское "Динамо" достигло соглашения с датским "Копенгагеном" о переходе словенского полузащитника Беньямина Вербича.

Обновлено в 22:13 Контракт рассчитан на пять лет и вступит в силу в январе 2018 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Динамо" подписало полузащитника сборной Словении»
Фото "Динамо" подписало полузащитника сборной Словении
Фото "Динамо" усилилось полузащитником сборной Словении
Фото Динамо нашло замену лидеру защиты: что известно о новом игроке
Фото "Динамо" подписало футболиста сборной Словении
Фото "Динамо" подписало словенского полузащитника из "Копенгагена"
Фото Киевское "Динамо" подписало контракт с Вербичем из "Копенгагена"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  23.12.17, 18:17 Соглашение вступит в силу 1-го января.
Главред Главред  ·  23.12.17, 18:54 За свою карьеру Вербич уже успел дважды стать чемпионом Дании.
Politeka Politeka  ·  23.12.17, 19:03 Полузащитник Бенджамин Вербич перешел из словенского Копенгагена в Динамо Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Как стало известно, 24-летний словенский хавбек усилил состав киевлян. Динамо подписало…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.17, 22:13 Киевское "Динамо" достигло соглашения с датским "Копенгагеном" о переходе словенского полузащитника Беньямина Вербича.
Гордон Гордон  ·  23.12.17, 22:13 Контракт футболиста из Словении Беньямина Вербича с киевским "Динамо" рассчитан на пять лет и вступит в силу в январе 2018 года.Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал контракт с полузащитником из Словении…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&quot;Динамо&quot; подписало игрока &quot;Копенгагена&quot; Вербича

"Динамо" подписало игрока "Копенгагена" Вербича
&amp;quot;Динамо&amp;quot; подписало полузащитника сборной Словении

"Динамо" подписало полузащитника сборной Словении
«Черноморец» назначил нового главного тренера

«Черноморец» назначил нового главного тренера
Манчестер Сити - Борнмут: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ

Манчестер Сити - Борнмут: смотреть онлайн-видеотрансляцию матча АПЛ
Месси, забив в Эль-Класико, побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера

Месси, забив в Эль-Класико, побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера
Челси не смог обыграть Эвертон: лучшие моменты матча

Челси не смог обыграть Эвертон: лучшие моменты матча
Усик и Бриедис проведут пресс-конференцию 28 января

Усик и Бриедис проведут пресс-конференцию 28 января
СМИ: Шахтер отказал Бешикташу в трансфере Марлоса

СМИ: Шахтер отказал Бешикташу в трансфере Марлоса
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника

Мужчина пытался пересечь границу с документами покойника
Материнская любовь: выдра плавает на спине с однодневным малышом

Материнская любовь: выдра плавает на спине с однодневным малышом
Астрономы наблюдали уничтожающую планеты звезду

Астрономы наблюдали уничтожающую планеты звезду
Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию

Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую…
Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины

Боевики готовят диверсионные группы для провокаций в мирных регионах Украины
Кадыров и Ко объявили войну Instagram: в сети смеются

Кадыров и Ко объявили войну Instagram: в сети смеются
Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек

Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек
По поручению Захарченко созданы диверсионные группы для дестабилизации ситуации в Украине – Аброськин

По поручению Захарченко созданы диверсионные группы для дестабилизации ситуации в…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.