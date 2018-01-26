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Terrikon Terrikon ·
Динамо заинтересовалось болгарским форвардом

Динамо заинтересовалось болгарским форвардом (4 новости)

«Динамо проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кирилу Десподову»

Селекционеры "Динамо" взяли на карандаш перспективного форварда ЦСКА из Софии Кирила Десподова

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Телеграф Телеграф  ·  26.01.18, 12:22 Динамо проявляет интерес к нападающему софийского ЦСКА Кирилу Десподову
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.01.18, 15:53 Динамо заинстересовалось нападающим софийского ЦСКА Кириллом Десподовым. Об этом сообщает болгарское издание Blitz.bg.По информации издания, спортивный директор киевлян Алексей Михайличенко лично следит…
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