  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому
Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:05
· Прокурор
Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому

Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому (14 новостей)

«На рассмотрение жалобы у КДКП есть два месяца, хотя вывод предоставить могут и раньше»

На рассмотрение жалоб на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры у Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров есть два месяца.Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщили изданию INSIDER в пресс-службе комиссии.

В КДКП не сказали, кто именно будет рассматривать жалобы. В пресс-службе подчеркнули, что дела распределяются автоматически.

На рассмотрение жалоб у комиссии есть два месяца.

21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает".

Прокурор САП в деле экс-нардепа Мартыненко получил выговор из-за ангажированности
Прокурор САП в деле экс-нардепа Мартыненко получил выговор из-за ангажированности

24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.

28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".

29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.

В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.

Луценко и Сытник 30 марта направили в КДКП дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".

Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ Специализированную антикоррупционную прокуратуру 1 декабря 2015 года.

Обновлено в 13:56 Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский, передает Depo.ua со ссылкой на " Украинские Новости ". По его словам, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу, 30 марта. Он сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть…

Обновлено в 14:05 Он пояснил, что по процедуре после получения жалобы КДКП направляет запросы для проверки информации, изучает представленные документы, сторонам сообщают о заседании комиссии по рассмотрению жалобы за 10 дней до рассмотрения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому»
Фото Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело по Холодницкому
Фото Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому
Фото Дисциплинарная комиссия взялась за дело главы САП Холодницкого
Фото На Холодницкого открыли дисциплинарное дело
Фото Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дело по Холодницкому
Фото На Холодницкого завели дисциплинарное дело
Фото Прокурорская комиссия открыла дисциплинарное производство против главы САП Холодницкого
Фото Стало известно, когда дисциплинарная комиссия возьмется за освобождение Холодницкого
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  02.04.18, 11:15 Жалоба на Холодницкого поступила в Комиссию еще в пятницу, 30 марта. Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский. По его словам, для принятия решения по жалобе комиссия имеет два месяца. Члена…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 11:45 Контрольно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому.
Facenews Facenews  ·  02.04.18, 12:18 Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство относительно руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом сообщил руководитель…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  02.04.18, 12:31 На рассмотрение жалобы у КДКП есть два месяца, хотя вывод предоставить могут и раньше.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.04.18, 12:33 В отношении руководителя САП Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщают Українські Новини со…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.04.18, 12:53 Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  02.04.18, 12:59 Контрольно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство в отношении антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Кто именно будет рассматривать жалобу, пока неизвестно - дело будет распределено…
Капитал Капитал  ·  02.04.18, 13:01 В отношении руководителя САП Назара Холодницкого квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщают Українські…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 13:24 Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла дисциплинарное производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом передают…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.04.18, 13:30 Жалоба генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя САП Назара Холодницкого уже поступила в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)
Depo.ua Depo.ua  ·  02.04.18, 13:56 Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский, передает Depo.ua со ссылкой на " Украинские Новости ". По его словам, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу, 30 марта. Он сообщил, что…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.04.18, 14:05 Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров по процедуре примерно через месяц сможет рассмотреть жалобу генеральному прокурору Украины Юрия Луценко о совершении руководителем Специализированной…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Вера Савченко обратилась к Трампу

Вера Савченко обратилась к Трампу
Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить

Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы…
Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов

Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов
&quot;Целенаправленная политическая акция&quot;. Холодницкий прокомментировал заявления о его увольнении и вызовы на допрос

"Целенаправленная политическая акция". Холодницкий прокомментировал заявления о его увольнении и…
Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому

Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому
Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины и о непризнании выборов в Крыму

Парубий подписал постановления об ответственности РФ за агрессию против Украины…
Кличко в 2017 году превысил 5 млн грн, из них роялти – более 4,9 млн грн

Кличко в 2017 году превысил 5 млн грн, из них…
Китай ввел ответные налоги на товары из США

Китай ввел ответные налоги на товары из США
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Гребенщиков собрался выступить в Крыму

Борис Гребенщиков собрался выступить в Крыму
В Италии появился музей Казановы (фото)

В Италии появился музей Казановы (фото)
У Києві поліція вилучила у чоловіка арсенал боєприпасів та наркотики

У Києві поліція вилучила у чоловіка арсенал боєприпасів та наркотики
Скаргу щодо Холодницького заслухають не раніше, ніж через місяць – чому так

Скаргу щодо Холодницького заслухають не раніше, ніж через місяць –…
До Вінниці привезли особисті речі Соломії Крушельницької

До Вінниці привезли особисті речі Соломії Крушельницької
Сестра Савченко пожалілася Трампу на «репресії» Порошенка

Сестра Савченко пожалілася Трампу на «репресії» Порошенка
Больницы оказались на грани коллапса: медреформа стартовала, а документов нет – Богомолец

Больницы оказались на грани коллапса: медреформа стартовала, а документов нет…
Посол Великої Британії розповіла, за якої умови введуть додаткові санкції щодо РФ

Посол Великої Британії розповіла, за якої умови введуть додаткові санкції…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.