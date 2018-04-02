Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому

На рассмотрение жалоб на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры у Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров есть два месяца.Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщили изданию INSIDER в пресс-службе комиссии.
В КДКП не сказали, кто именно будет рассматривать жалобы. В пресс-службе подчеркнули, что дела распределяются автоматически.
На рассмотрение жалоб у комиссии есть два месяца.
21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает".
24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.
28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".
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29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.
В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.
Луценко и Сытник 30 марта направили в КДКП дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".
Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ Специализированную антикоррупционную прокуратуру 1 декабря 2015 года.
Обновлено в 13:56 Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский, передает Depo.ua со ссылкой на " Украинские Новости ". По его словам, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу, 30 марта. Он сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть…
Обновлено в 14:05 Он пояснил, что по процедуре после получения жалобы КДКП направляет запросы для проверки информации, изучает представленные документы, сторонам сообщают о заседании комиссии по рассмотрению жалобы за 10 дней до рассмотрения.