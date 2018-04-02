Дисциплинарная комиссия прокуроров открыла производство по Холодницкому (14 новостей) «На рассмотрение жалобы у КДКП есть два месяца, хотя вывод предоставить могут и раньше»

На рассмотрение жалоб на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры у Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров есть два месяца.Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) открыла производство в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщили изданию INSIDER в пресс-службе комиссии.

В КДКП не сказали, кто именно будет рассматривать жалобы. В пресс-службе подчеркнули, что дела распределяются автоматически.

На рассмотрение жалоб у комиссии есть два месяца.

21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает".

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24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.

28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".

29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.

В ГПУ 30 марта сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился в ГПУ.

Луценко и Сытник 30 марта направили в КДКП дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении Холодницкого. Глава САП сказал, что "не держится за должность".

Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ Специализированную антикоррупционную прокуратуру 1 декабря 2015 года.

Обновлено в 13:56 Об этом сообщил руководитель КДКП Виталий Грушковский, передает Depo.ua со ссылкой на " Украинские Новости ". По его словам, жалоба на Холодницкого поступила в КДКП в пятницу, 30 марта. Он сообщил, что для принятия решения по жалобе у КДКП есть…

Обновлено в 14:05 Он пояснил, что по процедуре после получения жалобы КДКП направляет запросы для проверки информации, изучает представленные документы, сторонам сообщают о заседании комиссии по рассмотрению жалобы за 10 дней до рассмотрения.