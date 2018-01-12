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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 10:48
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Дискуссия относительно "языковой" статьи закона об образовании еще не завершена, - Гриневич

Дискуссия относительно "языковой" статьи закона об образовании еще не завершена, - Гриневич (7 новостей)

«Новые обсуждения может спровоцировать закон об общем среднем образовании.  »

Между Украиной и Румынией появилось понимание, что внедрение нового закона об образовании, который вызвал громкую реакцию властей некоторых соседних государств, ведет не к ущемлению прав нацменьшинств, а к расширению их возможностей.

Обновлено в 10:27 По словам главы МИД, со стороны румынской стороны есть понимание, что речь идет не об ограничении, а о расширении возможностей после принятия в Украине нового закона об образовании.

Обновлено в 10:48 Гриневич считает, что не нужно спешить с законом, потому что за ним вся реформа среднего образования.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дискуссия относительно "языковой" статьи закона об образовании еще не завершена, - Гриневич»
Фото Дискуссия по закону об образовании не завершена
Фото Гриневич: Дискуссия по закону об образовании не завершена
Фото Климкин анонсировал сотрудничество с румынской общиной по реализации языковых положений закона об образовании
Фото Гриневич: Дискуссия вокруг языковой статьи закона об образовании еще не закрыта
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 05:01 Обсуждение языковой статьи закона об образовании еще не завершено, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире 5 канала.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.01.18, 08:22 Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что дискуссия вокруг языковой статьи закона об образовании еще не закрыта
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 08:25 Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что обсуждение языковой статьи закона об образовании еще не завершено.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 09:40 Новые обсуждения может спровоцировать закон об общем среднем образовании.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  12.01.18, 10:27 По словам главы МИД, со стороны румынской стороны есть понимание, что речь идет не об ограничении, а о расширении возможностей после принятия в Украине нового закона об образовании.
Газета День Газета День  ·  12.01.18, 10:48 Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что дискуссия вокруг языковой статьи закона об образовании еще не закрыта. Об этом она сказала в эфире "5 канала". "Я думаю, что нет (дискуссия не закрыта,…
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