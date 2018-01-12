Дискуссия относительно "языковой" статьи закона об образовании еще не завершена, - Гриневич (7 новостей) «Новые обсуждения может спровоцировать закон об общем среднем образовании. »

Между Украиной и Румынией появилось понимание, что внедрение нового закона об образовании, который вызвал громкую реакцию властей некоторых соседних государств, ведет не к ущемлению прав нацменьшинств, а к расширению их возможностей.

Обновлено в 10:27 По словам главы МИД, со стороны румынской стороны есть понимание, что речь идет не об ограничении, а о расширении возможностей после принятия в Украине нового закона об образовании.

Обновлено в 10:48 Гриневич считает, что не нужно спешить с законом, потому что за ним вся реформа среднего образования.