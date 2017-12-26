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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:16
· Поселок · Житель · Область · Донецкая область · Праздник
Для жителей прифронтового Верхнеторецкого временно упростили режим пересечения линии разграничения

Для жителей прифронтового Верхнеторецкого временно упростили режим пересечения линии разграничения (8 новостей)

«Пересекать линию разграничения разрешено в упрощенном режиме, не через КПВВ»

Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения сторон для того чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО во вторник, 26 декабря.

"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные потребности", – говорится в сообщении.

Военные напомнили, что до недавнего времени Верхнеторецкое находилось в серой зоне. Сейчас поселок полностью контролируется ВСУ. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке. Автомобильный транспорт здесь не пропускается.

"Жители Верхнеторецкого и близлежащих сел преимущественно идут во временно неподконтрольные правительству Украины города, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях и тому подобное. Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты", – рассказал один из бойцов.

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Он также подчеркнул, что местные жители положительно оценили такое решение украинских властей.

"В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины – через контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ)", – добавили в штабе.

Обновлено в 12:16

ФОТО К НОВОСТИ: «Для жителей прифронтового Верхнеторецкого временно упростили режим пересечения линии разграничения»
Фото Жителям Верхнеторецкого к новогодним праздникам временно упрощен режим пересечения линии разграничения
Фото В Верхнеторецком на праздники упростили пересечение линии разграничения
Фото Жителям Верхнеторецкого на период новогодних праздников упростили режим пересечения линии разграничения
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 10:25 Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения сторон для того чтобы попасть на оккупированную…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.17, 10:25 Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения сторон для того чтобы попасть на неподконтрольную…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.12.17, 10:49 Режим пересечения линии разграничения временно упростили для жителей прифронтового Верхнеторецкого к новогодним праздникам, - сообщает пресс-центр штаба АТО
Факты Факты  ·  26.12.17, 11:50 Пересекать линию разграничения разрешено в упрощенном режиме, не через КПВВ
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Канал 112 Канал 112  ·  26.12.17, 11:57 Жителям прифронтового поселка Верхнеторецкое Донецкой области на период новогодних праздников упростили режим пересечения линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО. В штабе необходимость такого…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  26.12.17, 12:16 Так, в зоне проведения в Донецкой области АТО для жителей с. Верхнеторецкого упрощен режим пропуска через линию разграничения. Об этом сказано в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. Сообщается, что…
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