Для жителей прифронтового Верхнеторецкого временно упростили режим пересечения линии разграничения (8 новостей) «Пересекать линию разграничения разрешено в упрощенном режиме, не через КПВВ»

Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения сторон для того чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО во вторник, 26 декабря.

"Этот шаг командованием антитеррористической операции сделан навстречу людям, учитывая их насущные потребности", – говорится в сообщении.

Военные напомнили, что до недавнего времени Верхнеторецкое находилось в серой зоне. Сейчас поселок полностью контролируется ВСУ. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке. Автомобильный транспорт здесь не пропускается.

"Жители Верхнеторецкого и близлежащих сел преимущественно идут во временно неподконтрольные правительству Украины города, чтобы посетить близких и родных. Некоторые работают на местных предприятиях и тому подобное. Интенсивность пересечения растет 5 и 20 числа каждого месяца, когда люди идут на украинскую сторону для того, чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты", – рассказал один из бойцов.

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Он также подчеркнул, что местные жители положительно оценили такое решение украинских властей.

"В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины – через контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ)", – добавили в штабе.

Обновлено в 12:16