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Дмитрий Чигринский продлил контракт с АЕКом

Дмитрий Чигринский продлил контракт с АЕКом (4 новости)

«Соглашение подписано по схеме 1+1»

Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский подписал новое соглашение с клубом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дмитрий Чигринский продлил контракт с АЕКом»
Фото Украинский футболист продлил контракт с экс-соперником Динамо в еврокубках
Фото Чигринский продлил контракт с АЕКом
Фото Украинец Чигринский продлил контракт с греческим клубом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  30.03.18, 20:58 Украинец подписал контракт до 2020 года
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  30.03.18, 21:32 Украинский защитник будет выступать в Греции до 2020 года
ТСН ТСН  ·  30.03.18, 21:37 Соглашение подписано по схеме 1+1.
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