Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский подписал новое соглашение с клубом.
Дмитрий Чигринский продлил контракт с АЕКом
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