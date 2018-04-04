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Дмитрий Шенцев: «В текущем сезоне Хижняк дебютирует в матчевой встрече в Харькове» (4 новости) «Боксер начнет сезон в составе украинской национальной команды»

С 26 по 28 апреля, масштабный боксерский турнир будет принимать у себя Харьков.