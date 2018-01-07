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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 02:18
· Убийство
Дочь убитой правозащитницы Ноздровской: Дело должен контролировать народ

Дочь убитой правозащитницы Ноздровской: Дело должен контролировать народ (5 новостей)

«Девушка не доверяет правоохранителям»

Дочь убитой правозащитницы Ирины Нозровской Анастасия заявила в комментарии Голосу Америки, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ. "Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", − считает дочь Ноздровской.

Она также подчеркнула, что сомневается в качестве расследования убийства матери и в правоохранительной системе в целом. "Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше бездействовали", − отметила Анастасия.

Обновлено в 01:37 Анастасия Ноздровская не доверяет правоохранителям.

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Обновлено в 02:18 Она подчеркнула, что сомневается в качестве расследования и в правоохранительной системе в целом.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дочь убитой правозащитницы Ноздровской: Дело должен контролировать народ»
Фото "Должен контролировать": дочь Ноздровской рассказала, что поможет раскрыть убийство матери
Фото Дочь Ноздровской: Дело об убийстве матери должен контролировать народ
Фото Это дело должен контролировать народ – дочь убитой правозащитницы Ноздровской
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 22:57 Дочь недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Нозровской Анастасия убеждена, что дело о смерти ее матери должен контролировать народ.
Обозреватель Обозреватель  ·  08.01.18, 00:02 Девушка не доверяет правоохранителям
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 01:37 Анастасия Ноздровская не доверяет правоохранителям.
Гордон Гордон  ·  08.01.18, 02:18 Анастасия Ноздровская подчеркнула, что сомневается в качестве расследования убийства ее матери и в правоохранительной системе в целом.Дочь убитой юристки Ирины Нозровской Анастасия считает, что дело об…
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