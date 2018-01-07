Дочь убитой правозащитницы Ноздровской: Дело должен контролировать народ

Дочь убитой правозащитницы Ирины Нозровской Анастасия заявила в комментарии Голосу Америки, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ. "Мне кажется, что это дело должен контролировать народ. Когда люди обращают на это внимание и требуют справедливости, то чиновники боятся и решают эти вопросы", − считает дочь Ноздровской.

Она также подчеркнула, что сомневается в качестве расследования убийства матери и в правоохранительной системе в целом. "Мама всегда с ними боролась, требовала справедливости и законных решений. Она неоднократно обращалась за помощью ко всем этим следователям. Мама всегда с ними боролась, поэтому они не вызывают у меня доверия. И если бы дело не получило такой резонанс, то они бы и дальше бездействовали", − отметила Анастасия.

Обновлено в 01:37 Анастасия Ноздровская не доверяет правоохранителям.

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Обновлено в 02:18 Она подчеркнула, что сомневается в качестве расследования и в правоохранительной системе в целом.