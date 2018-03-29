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Экономика и финансы
Facenews Facenews · · Обновлено в 22:06
· Двигатель
"Договор обязывает": в "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели

"Договор обязывает": в "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели (7 новостей)

«В компании заявили, что не смогли поступить безответственно и разорвать контракт»

В автомобильной корпорации "Богдан" заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому выполняли обязательства по старому контракту, как "ответственный партнер".Об этом в компании сообщили "Радио Свобода"."Мы не отказываемся от того, что в прошлом устанавливали российские двигатели.

Они были завезены по контрактам, подписанным еще до 2014 года, и как ответственный партнер мы вынуждены были выполнять обязательства по договорам", - сказано в сообщении.В компании отмечают, что корпорация "Богдан" начала программу импортозамещения в 2013 году, а переговоры с украинским заводом "Электротяжмаш", который теперь должен поставлять двигатели для троллейбусов вместо российского ПЭМЗ, стартовали год назад."Что касается программы импортозамещения, ее реализация началась еще в 2013 году. А в 2014, после начала военной агрессии России, мы значительно активизировали ее, понимая, что этого требуют политические, экономические и моральные факторы... ", - говорится в заявлении."Богдан"и Электротяжмаш договорились о сотрудничестве еще год назад. Но следует понимать, что это закрытая внутренняя информация, которая смогла стать публичной только после того, как харьковское предприятие убедилось, что сможет выработать нужные корпорации комплектующие достойного качества в полном объеме и в нужные сроки", - добавили в "Богдане".Также там отметили, что долго искали альтернативного поставщика тяговых электродвигателей в противовес Псковского завода."Должны отметить, что никакие контракты не подписываются за один день. Это длительный процесс, который включает такие этапы, как поиск поставщиков, анализ их производственных возможностей, переговоры, отбор партнеров, подготовка производственных возможностей подрядчика к производству нового вида продукции", - сообщили на предприятии.В корпорации отметили, что что решение отказаться от российских двигателей и перейти на украинские не связано с материалами в СМИ.

Обновлено в 21:36 В автомобильной корпорации "Богдан" заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому выполняли обязательства по старому контракту, как "ответственный партнер". Об этом в компании сообщили "Радио Свобода". "Мы не отказываемся от того, что в…

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Обновлено в 22:06 В автомобильной корпорации «Богдан» заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому что выполняли обязательства по старому контракту, как «ответственный партнер».

ФОТО К НОВОСТИ: «"Договор обязывает": в "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели»
Фото "Договор обязывает": в "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели
Фото В Богдане рассказали, почему покупали двигатели в России
Фото В концерне "Богдан" пояснили, почему не отказались от покупки двигателей в России
Фото В «Богдане» объяснили, почему покупали российские двигатели
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Украинская правда Украинская правда  ·  29.03.18, 17:14 В автомобильной корпорации "Богдан" заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому выполняли обязательства по старому контракту, как "ответственный…
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Новое Время Новое Время  ·  29.03.18, 20:19 В автомобильной корпорации Богдан заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому что выполняли обязательства по старому контракту, как "ответственный…
Главред Главред  ·  29.03.18, 21:27 В компании заявили, что не смогли поступить безответственно и разорвать контракт.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  29.03.18, 21:36 В автомобильной корпорации "Богдан" заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому выполняли обязательства по старому контракту, как "ответственный…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.03.18, 22:06 В автомобильной корпорации «Богдан» заявили, что до конца 2017 года покупали в России тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов, потому что выполняли обязательства по старому контракту, как…
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