Доллар США продолжает дешеветь

По его словам, ведомство прогнозировало такой курс еще в октябре, что не связано с серьезными рисками для Вашингтона. Падение курса должно позитивно повлиять на возможности в торговле для США в отношении ее соперников. Подешевение доллара также связывают с нестабильной политической ситуацией в самой стране, где Сенат до сих пор не смог согласовать все пункты бюджета.

Демократы требовали республиканцев включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, чего сделано не было. В результате оплата труда сотрудникам федеральных ведомств оказалась под угрозой. Сенаторы по обе стороны лагеря очень жестко раскритиковали текущую работу партийных коалиций в сенате.

Обновлено в 18:19 Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 28,685 грн/$1 с 28,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Обновлено в 19:50 Национальная валюта прекратила дешеветь после интервенции НБУ.