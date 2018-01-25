  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Доллар США продолжает дешеветь
Экономика и финансы
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 19:50
· США · Доллар
Доллар США продолжает дешеветь

Доллар США продолжает дешеветь (7 новостей)

«Национальная валюта прекратила дешеветь после интервенции НБУ»

По его словам, ведомство прогнозировало такой курс еще в октябре, что не связано с серьезными рисками для Вашингтона. Падение курса должно позитивно повлиять на возможности в торговле для США в отношении ее соперников. Подешевение доллара также связывают с нестабильной политической ситуацией в самой стране, где Сенат до сих пор не смог согласовать все пункты бюджета. 

Демократы требовали республиканцев включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, чего сделано не было. В результате оплата труда сотрудникам федеральных ведомств оказалась под угрозой. Сенаторы по обе стороны лагеря очень жестко раскритиковали текущую работу партийных коалиций в сенате.

Обновлено в 18:19 Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 28,685 грн/$1 с 28,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Цены на нефть растут на данных о запасах в США
Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Обновлено в 19:50 Национальная валюта прекратила дешеветь после интервенции НБУ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Доллар США продолжает дешеветь»
Фото Доллар США продолжает дешеветь
Фото Курс доллара на межбанке 25 января понизился до 28,70 гривен/доллар
Фото НБУ на 26 января укрепил курс гривны до 28,74 грн/доллар
Фото Курс гривни на межбанковском валютном рынке подскочил
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  25.01.18, 13:25 На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению со средой 24 января и составил 28,70 гривны за доллар (средняя продажа).
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 14:42 Курс американского доллара продолжает снижаться в четверг после заявлений в поддержку слабой нацвалюты, которые министр финансов США Стивена Мнучина сделал днем ранее на Всемирном экономическом форуме…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 17:10 Курс доллара на межбанке в продаже 25 января 2018 года уменьшился на 12 копеек - до 28,70 грн/долл, курс в покупке понизился на 12 копеек до 28,67 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 18:11 Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 28,74 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.Официальные…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.01.18, 18:19 Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 28,685 грн/$1 с 28,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.01.18, 19:50 Национальная валюта прекратила дешеветь после интервенции НБУ.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
В 2018 году в Украине билеты на поезда подорожают два раза

В 2018 году в Украине билеты на поезда подорожают два…
Шахтеры будут митинговать, пока Центрэнерго не разблокирует поставки угля госшахт, – профсоюзы 

Шахтеры будут митинговать, пока Центрэнерго не разблокирует поставки угля госшахт,…
Уже 36 шахт на НКТ полностью затоплены и не подлежат восстановлению

Уже 36 шахт на НКТ полностью затоплены и не подлежат…
Курс НБУ на 26 января: доллар – 28,74 грн, евро – 35,66 грн

Курс НБУ на 26 января: доллар – 28,74 грн, евро…
Доллар США продолжает дешеветь

Доллар США продолжает дешеветь
Мы видим необходимость в повышении тарифов &quot;Укрзализныци&quot; в нынешнем году , - Кравцов

Мы видим необходимость в повышении тарифов "Укрзализныци" в нынешнем году…
Цены на нефть растут на данных о запасах в США

Цены на нефть растут на данных о запасах в США
Нацбанк повысил учетную ставку до 16% годовых

Нацбанк повысил учетную ставку до 16% годовых
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко встретился с главой Всемирного банка и премьером Хорватии

Порошенко встретился с главой Всемирного банка и премьером Хорватии
Роскошь и китч: обнародованы фото драгоценностей из квартиры Клименко в центре Киева

Роскошь и китч: обнародованы фото драгоценностей из квартиры Клименко в…
Самоубийство нацгвардейца на Донбассе: появились новые подробности

Самоубийство нацгвардейца на Донбассе: появились новые подробности
Людям не помешало бы избавиться от зависти

Людям не помешало бы избавиться от зависти
Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на выведенный капитал в 80 млрд грн

Южанина раскритиковала озвученную ранее оценку потерь бюджета от налога на…
В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
В ГПУ сообщили о задержании шести злоумышленников, которые подозреваются в убийстве советника главы &quot;Укрспирта&quot; Панкова и подготовке покушения на Авакова

В ГПУ сообщили о задержании шести злоумышленников, которые подозреваются в…
В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.