Дональд Трамп прекрасно знает, как работает ядерная кнопка на столе президента США

Ранее Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка". Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка", заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя твит президента, опубликованный в среду.
"Президент очень хорошо знает, как работает этот процесс (как работает "ядерная кнопка" – ред.) и какие возможности у США. Я могу сказать, что они более значительные, чем у Северной Кореи", – сказала она журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка".
"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.