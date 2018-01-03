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Дональд Трамп прекрасно знает, как работает ядерная кнопка на столе президента США

Дональд Трамп прекрасно знает, как работает ядерная кнопка на столе президента США (4 новости)

«Дональд Трамп рассказал о размере своей ядерной кнопки, в Украине произошло серьезное ЧП на АЭС, а глава МИД Германии подал…»

Ранее Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка". Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен относительно того, как работает "ядерная кнопка", заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя твит президента, опубликованный в среду.

"Президент очень хорошо знает, как работает этот процесс (как работает "ядерная кнопка" – ред.) и какие возможности у США. Я могу сказать, что они более значительные, чем у Северной Кореи", – сказала она журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка".

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"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

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Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.01.18, 21:00 Дональд Трамп рассказал о размере своей ядерной кнопки, в Украине произошло серьезное ЧП на АЭС, а глава МИД Германии подал четкий сигнал, - такими были главные новости сегодня, 3 января.
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