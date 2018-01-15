Дождались: новый внедорожник Mercedes G-Class представлен официально (7 новостей и 1 видео) «Компания Mercedes-Benz официально представила внедорожник G-Class нового поколения на автосалоне в Детройте»

Компания Volkswagen представила на автосалоне в Детройте седан Jetta седьмого поколения. Модель сменила платформу, стала просторнее и получила продвинутую электронику от флагманских моделей.

Автомобиль построен на платформе MQB.

Главной производственной площадкой модели останется завод Volkswagen в Мексике. Старт продаж в Штатах запланирован на второй квартал этого года. Позже новый седан под именем Sagitar появится в Китае.

Минимальная цена новинки - от $18 545.

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Обновлено в 13:25 Компания Mercedes-Benz официально представила внедорожник G-Class нового поколения на автосалоне в Детройте.