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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:25
· Видео · Седан · Volkswagen
Дождались: новый внедорожник Mercedes G-Class представлен официально

Дождались: новый внедорожник Mercedes G-Class представлен официально (7 новостей и 1 видео)

«Компания Mercedes-Benz официально представила внедорожник G-Class нового поколения на автосалоне в Детройте»

Компания Volkswagen представила на автосалоне в Детройте седан Jetta седьмого поколения. Модель сменила платформу, стала просторнее и получила продвинутую электронику от флагманских моделей.

Автомобиль построен на платформе MQB.

Главной производственной площадкой модели останется завод Volkswagen в Мексике. Старт продаж в Штатах запланирован на второй квартал этого года. Позже новый седан под именем Sagitar появится в Китае.

Минимальная цена новинки - от $18 545.

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Обновлено в 13:25 Компания Mercedes-Benz официально представила внедорожник G-Class нового поколения на автосалоне в Детройте.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дождались: новый внедорожник Mercedes G-Class представлен официально»
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InfoCar.ua InfoCar.ua  ·  15.01.18, 09:55 На Международном автосалоне North American International Auto Show (NAIAS) в Детройте 2018 года немецкая премиальная марка Mercedes-Benz официально представила культовый внедорожник G-Class нового поколения
Autoua.net Autoua.net  ·  15.01.18, 09:59 В Детройте представлен Volkswagen Jetta седьмого поколения с обновленным дизайном экстерьера, просторным салоном и продвинутой электроникой от флагманских моделей.
InfoCar.ua InfoCar.ua  ·  15.01.18, 11:17 Компания Ford официально представила пикап Ranger нового поколения, первый публичный показ которого состоится на автосалоне в Детройте.
Autoua.net Autoua.net  ·  15.01.18, 11:26 Mercedes-Benz представил культовый внедорожник G-Class нового поколения. Официальный дебют новинки состоялся на Международном автосалоне North American International Auto Show (NAIAS) в Детройте.
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InfoCar.ua InfoCar.ua  ·  15.01.18, 13:01 Автомобильный концерн FCA официально рассекретил на автосалоне в Детройте-2018 пикап Ram 1500 нового поколения. Автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и интерьера, стал значительно легче,…
Новое Время Новое Время  ·  15.01.18, 13:25 Компания Mercedes-Benz официально представила внедорожник G-Class нового поколения на автосалоне в Детройте.
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