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Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине

Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине (7 новостей)

«Дожди ожидаются на западе страны»

Погода в Украине в пятницу, 6 апреля, будет по настоящему весенней. Лишь на Западе возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – от +14 до +20 градусов и без осадков.

По данным синоптика Натальи Диденко, в пятницу из-за дождя на Западе ожидается +9...+14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло – до +14...+20 градусов.

Однако кратковременные дожди к вечеру пятницы дойдут и в Житомирскую, Винницкую и Киевскую области

Как сообщили в Гидрометцентре, температура ночью +3...+8, а на побережье морей +10...+12 градусов.

Какой будет погода в Украине на Пасху
Какой будет погода в Украине на Пасху

Ветер в Украине южный, с переходом в западной части в северо-западный, 5-10 м/сек.

Прогноз погоды на пятницу, 6 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +10...+12

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17

Прогноз погоды на 6 апреля от Украинского гидрометцентра

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Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 12:56 В Страстную пятницу, 6 апреля, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 14:13 Среди достаточно синоптично однородных сухих и теплых дней, в пятницу, 6 апреля, появится атмосферный фронт с дождями и даже грозами
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 14:19 В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода, но на западе похолодает и местами пройдут дожди.
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 14:56 В пятницу, 6 апреля, в Украине сохранится преимущественно теплая погода, однако на западе похолодает и местами пройдут дожди. Карта
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  05.04.18, 16:30 Дожди ожидаются на западе страны.
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