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Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине (7 новостей) «Дожди ожидаются на западе страны»

Погода в Украине в пятницу, 6 апреля, будет по настоящему весенней. Лишь на Западе возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – от +14 до +20 градусов и без осадков.

По данным синоптика Натальи Диденко, в пятницу из-за дождя на Западе ожидается +9...+14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло – до +14...+20 градусов.

Однако кратковременные дожди к вечеру пятницы дойдут и в Житомирскую, Винницкую и Киевскую области

Как сообщили в Гидрометцентре, температура ночью +3...+8, а на побережье морей +10...+12 градусов.

Какой будет погода в Украине на Пасху

Ветер в Украине южный, с переходом в западной части в северо-западный, 5-10 м/сек.

Прогноз погоды на пятницу, 6 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +15...+17

Винница – +14...+16

Одесса – +10...+12

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +15...+17

Прогноз погоды на 6 апреля от Украинского гидрометцентра