Дожди и грозы: появился прогноз погоды на Страстную пятницу в Украине

Погода в Украине в пятницу, 6 апреля, будет по настоящему весенней. Лишь на Западе возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – от +14 до +20 градусов и без осадков.
По данным синоптика Натальи Диденко, в пятницу из-за дождя на Западе ожидается +9...+14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло – до +14...+20 градусов.
Однако кратковременные дожди к вечеру пятницы дойдут и в Житомирскую, Винницкую и Киевскую области
Как сообщили в Гидрометцентре, температура ночью +3...+8, а на побережье морей +10...+12 градусов.
Ветер в Украине южный, с переходом в западной части в северо-западный, 5-10 м/сек.
Прогноз погоды на пятницу, 6 апреля, в городах Украины:
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Ужгород – +12...+14
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +15...+17
Винница – +14...+16
Одесса – +10...+12
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +15...+17
Прогноз погоды на 6 апреля от Украинского гидрометцентра