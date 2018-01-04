Дронов отказался обжаловать свой арест

Участник автокатастрофы на улице Сумской Геннадий Дронов отказался от апелляции на решение суда о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обновлено в 18:15 Водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов - второй участник трагического ДТП в Харькове, в результате которого на месте погибли пять человек, - отказался оспаривать решение суда о его аресте до 10 февраля 2018 года.

Обновлено в 18:16 После того как аналогичное заявление подал адвокат Дронова, суд решил закрыть апелляционное производство. Дата рассмотрения не указывается. "Медиапорт" сообщает, что заседание по Дронову состоялось 21 декабря.