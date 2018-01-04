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Медиапорт Медиапорт · · Обновлено в 18:16
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Дронов отказался обжаловать свой арест

Дронов отказался обжаловать свой арест (8 новостей)

«Пресс-служба суда сообщила об отказе Дронова»

Участник автокатастрофы на улице Сумской Геннадий Дронов отказался от апелляции на решение суда о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей.

Обновлено в 18:15 Водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов - второй участник трагического ДТП в Харькове, в результате которого на месте погибли пять человек, - отказался оспаривать решение суда о его аресте до 10 февраля 2018 года.

Обновлено в 18:16 После того как аналогичное заявление подал адвокат Дронова, суд решил закрыть апелляционное производство. Дата рассмотрения не указывается. "Медиапорт" сообщает, что заседание по Дронову состоялось 21 декабря.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дронов отказался обжаловать свой арест»
Фото ДТП на Сумской: Дронов остаётся в СИЗО
Фото Дронов отказался обжаловать свой арест
Фото Второй участник ДТП в Харькове отказался обжаловать свой арест
Фото ДТП в Харькове: водитель Volkswagen отказался обжаловать арест
Фото Участник ДТП в Харькове Дронов отказался от апелляции на срок содержания под стражей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
АТН АТН  ·  04.01.18, 15:35 Сегодня в Апелляционном суде должны была рассматриваться жалоба Геннадия Дронова на продление ему меры пресечения.
Факты Факты  ·  04.01.18, 16:15 Апелляционный суд Харьковской области рассмотрел ходатайства участников громкого процесса
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.01.18, 17:16 Второй участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался от своей апелляционной жалобы на арест. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда Харьковской области. Согласно сообщению,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  04.01.18, 18:07 Пресс-служба суда сообщила об отказе Дронова.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.18, 18:15 Водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов - второй участник трагического ДТП в Харькове, в результате которого на месте погибли пять человек, - отказался оспаривать решение суда о его аресте до…
Гордон Гордон  ·  04.01.18, 18:16 Апелляционный суд Харьковской области закрыл производство по жалобе подозреваемого по делу о ДТП 18 октября Геннадия Дронова на продление ареста до 10 февраля.Подозреваемый по делу о ДТП в Харькове водитель…
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