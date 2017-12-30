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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» волевую победу над «Лестером»

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» волевую победу над «Лестером» (4 новости)

««Лисы» не могут выиграть уже четвертый матч кряду»

Подопечные Юргена Клоппа завершили календарный год победой над “лисами” (2:1).

ФОТО К НОВОСТИ: «Дубль Салаха принес «Ливерпулю» волевую победу над «Лестером»»
Фото Дубль Салаха помог Ливерпулю одержать волевую победу над Лестером
Фото Дубль Салаха принес «Ливерпулю» волевую победу над «Лестером»
Фото Клопп – после дубля Салаха в матче с «Лестером»: «Я не могу просить у него большего»
Фото Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Лестером"
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Sport.ua Sport.ua  ·  30.12.17, 18:59 Мерсисайдцы сломили сопротивление подопечных Клода Пюэля на домашнем стадионе
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  30.12.17, 19:10 «Лисы» не могут выиграть уже четвертый матч кряду
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  30.12.17, 20:29 Тренер мерсисайдцев назвал день победы над «лисами» идеальным
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Дубль Салаха принес «Ливерпулю» волевую победу над «Лестером»

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» волевую победу над «Лестером»
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