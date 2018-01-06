Два украинских футболиста попали в топ-50 лучших молодых игроков Европы (4 новости) «Сайт УЕФА отметил Виктора Цыганкова и Владимира Шепелева»

Полузащитники киевского Динамо Виктор Цыганков и Владимир Шепелев попали в число самых перспективных молодых футболистов в 2018 году по версии официального сайта УЕФА.

В рейтинге УЕФА представлены 50 молодых игроков в возрасте от 17 до 23 лет, которые, по мнению экспертов организации, способны ярко проявить себя уже в ближайшее время.

На счету Шепелева 24 поединка за "бело-синих", один забитый мяч и две голевые передачи.

Футбол: Селезнев стал игроком турецкого "Акхисара"

С полным списком 50-ти самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА можно ознакомиться здесь

Обновлено в 21:28 Стоит отметить, что в активе Цыганкова 15 проведенных поединков в этом сезоне - 6 голов и 4 ассиста, а в Шепелева 14 сыгранных баталий - 1 гол и 4 ассиста.