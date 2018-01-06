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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:28
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Два украинских футболиста попали в топ-50 лучших молодых игроков Европы

Два украинских футболиста попали в топ-50 лучших молодых игроков Европы (4 новости)

«Сайт УЕФА отметил Виктора Цыганкова и Владимира Шепелева»

Полузащитники киевского Динамо Виктор Цыганков и Владимир Шепелев попали в число самых перспективных молодых футболистов в 2018 году по версии официального сайта УЕФА.

В рейтинге УЕФА представлены 50 молодых игроков в возрасте от 17 до 23 лет, которые, по мнению экспертов организации, способны ярко проявить себя уже в ближайшее время.

На счету Шепелева 24 поединка за "бело-синих", один забитый мяч и две голевые передачи.

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С полным списком 50-ти самых перспективных молодых футболистов по версии УЕФА можно ознакомиться здесь

Обновлено в 21:28 Стоит отметить, что в активе Цыганкова 15 проведенных поединков в этом сезоне - 6 голов и 4 ассиста, а в Шепелева 14 сыгранных баталий - 1 гол и 4 ассиста.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  06.01.18, 18:25 Полузащитники киевского Динамо Виктор Цыганков и Владимир Шепелев попали в число самых перспективных молодых футболистов в 2018 году по версии официального сайта УЕФА.В рейтинге УЕФА представлены 50 молодых…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.01.18, 20:32 Сайт УЕФА отметил Виктора Цыганкова и Владимира Шепелева.
УНН УНН  ·  06.01.18, 21:28 К числу топ-50 вошло два украинца, которые защищают цвета киевского "Динамо" - 20-летние Владимир Шепелев и Виктор Цыганков. "По словам президента" Динамо "Игоря Суркиса, Цыганков сделан из того же теста,…
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