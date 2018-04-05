"Две недели назад я подал господина Новака на увольнение", - Омелян инициирует смещение с должности и.о. главы Укравтодора (3 новости) «Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление на увольнение и. о. главы Укравтодора Славомира Новака»

Соответствующее представление министр подал еще две недели назад. Как рассказал в четверг, 5 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов министр, он уже неоднократно с ним проводил беседы относительно его личного профессионального поведения и непрофессионального.

У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности, - пояснил Омелян, добавив, что все имеющиеся факты "не позволяют Новаку занимать эту должность".

При этом глава ведомства отметил, что сегодня полиция арестовала двоих сотрудников "Укртрансбезпеки" за взятки.