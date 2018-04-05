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"Две недели назад я подал господина Новака на увольнение", - Омелян инициирует смещение с должности и.о. главы Укравтодора

"Две недели назад я подал господина Новака на увольнение", - Омелян инициирует смещение с должности и.о. главы Укравтодора (3 новости)

«Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление на увольнение и. о. главы Укравтодора Славомира Новака»

Соответствующее представление министр подал еще две недели назад. Как рассказал в четверг, 5 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов министр, он уже неоднократно с ним проводил беседы относительно его личного профессионального поведения и непрофессионального.

У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности, - пояснил Омелян, добавив, что все имеющиеся факты "не позволяют Новаку занимать эту должность".

При этом глава ведомства отметил, что сегодня полиция арестовала двоих сотрудников "Укртрансбезпеки" за взятки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 21:56 Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление на увольнение и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 22:55 Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление на увольнение и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака с занимаемой должности
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