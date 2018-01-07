Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция (8 новостей) «Один из мальчиков лежит в реанимации»

На Закарпатье двое детей во время колядования отравились алкоголем и попали в больницу. Один ребенок находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

“Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали алкогольное отравление средней тяжести”, –; говорится в сообщении.

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Обновлено в 15:16 В Закарпатской области из-за отравления алкоголем госпитализировали двух детей

Обновлено в 15:51 Один из ребят находится в реанимации. Его состояние тяжелое. Второй на лечении в детском отделении. У него отравление средней тяжести.