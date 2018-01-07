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Происшествия
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:51
· Дети · Пресс-служба · Алкоголь · Ребенок
Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция

Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция (8 новостей)

«Один из мальчиков лежит в реанимации»

На Закарпатье двое детей во время колядования отравились алкоголем и попали в больницу. Один ребенок находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

“Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали алкогольное отравление средней тяжести”, –; говорится в сообщении.

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Обновлено в 15:51 Один из ребят находится в реанимации. Его состояние тяжелое. Второй на лечении в детском отделении. У него отравление средней тяжести.

ФОТО К НОВОСТИ: «Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье. Один из мальчиков в тяжелом состоянии в реанимации, - Нацполиция»
Фото На Закарпатье двое детей отравились алкоголем во время колядования
Фото На Закарпатье двое детей отравились алкоголем во время колядования, один ребенок в реанимации
Фото На Закарпатье двое 13-летних подростков отравились алкоголем во время колядования
Фото 13-летние колядники отравились алкоголем
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ТСН ТСН  ·  07.01.18, 12:52 Один из мальчиков лежит в реанимации.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 13:37 На Закарпатье двое детей госпитализированы в связи с отравлением алкоголем.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 14:42 На Закарпатті двоє підлітків отруїлися алкоголем під час колядування. Обом хлопцям по 13 років.
ForUm ForUm  ·  07.01.18, 14:42 В селе Драгово Хустского района двое 13-летних мальчиков после празднования Рождества оказались в больнице, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.Сегодня, 7 января, в 02:00 в полицию города…
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Гордон Гордон  ·  07.01.18, 14:55 Состояние одного мальчиков, пострадавших в результате отравления алкоголем на Закарпатье, тяжелое. У второго диагностировали алкогольное отравление средней тяжести.В селе Драгово Закарпатской области…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.01.18, 15:16 В Закарпатской области из-за отравления алкоголем госпитализировали двух детей
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.01.18, 15:51 Двое 13-летних мальчиков из Закарпатья отравились алкоголем во время колядования. "7 января в два часа ночи в полицию города Хуст поступило сообщение врача приемного отделения Хустской районной больницы…
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