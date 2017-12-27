Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе (13 новостей) «Парня застрелили на его родном острове Барбадос»

Двоюродный брат популярной певицы Рианны был убит на Барбадосе спустя пару часов после того, как они отпраздновали вместе Рождество. Об этом информирует Daily Mail.

Как отмечается, вчера, 26 декабря, около семи вечера 21-летний Тавон Кайзен Аллейн в районе Сент-Майкла шел по дороге, когда к нему подошел мужчина и выстрелил несколько раз. Тэвона госпитализировали в больницу, но, увы, тот скончался.

Сейчас сотрудники полиции ищут стрелка и выясняют мотивы преступления.

Рианна у себя в Instagram опубликовала совместное фото с братом. Пост певица подписала хештегом «"конец насилию с применением оружия».

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Обновлено в 12:35 Издание Sky News сообщает, что молодой человек предположительно погиб в перестрелке. По неофициальной информации, он прогуливался вблизи своего дома в Сен-Мишеле, когда к нему подошел неизвестный и сделал несколько выстрелов. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления.

Обновлено в 12:48 Парня застрелили на его родном острове Барбадос.