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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 12:48
· Убийство
Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе

Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе (13 новостей)

«Парня застрелили на его родном острове Барбадос»

Двоюродный брат популярной певицы Рианны был убит на Барбадосе спустя пару часов после того, как они отпраздновали вместе Рождество. Об этом информирует Daily Mail.

Как отмечается, вчера, 26 декабря, около семи вечера 21-летний Тавон Кайзен Аллейн в районе Сент-Майкла шел по дороге, когда к нему подошел мужчина и выстрелил несколько раз. Тэвона госпитализировали в больницу, но, увы, тот скончался.

Сейчас сотрудники полиции ищут стрелка и выясняют мотивы преступления.

Рианна у себя в Instagram опубликовала совместное фото с братом. Пост певица подписала хештегом «"конец насилию с применением оружия».

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Обновлено в 12:35 Издание Sky News сообщает, что молодой человек предположительно погиб в перестрелке. По неофициальной информации, он прогуливался вблизи своего дома в Сен-Мишеле, когда к нему подошел неизвестный и сделал несколько выстрелов. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления.

Обновлено в 12:48 Парня застрелили на его родном острове Барбадос.

ФОТО К НОВОСТИ: «Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе»
Фото Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе
Фото Двоюродного брата Рианны жестоко застрелили на Барбадосе
Фото На Барбадосе застрелен двоюродный брат певицы Рианны
Фото 21-летний брата Рианны застрелили
Фото Двоюродного брата Рианны застрелили на Барбадосе
Фото На Барбадосе застрелили 21-летнего брата Рианны
Фото Брат Рианны погиб через несколько часов после их совместного празднования Рождества
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  27.12.17, 10:41 Рианна сообщила новость об ужасной трагедии, которая 26 декабря 2018 года случилась в её семье.
Униан Униан  ·  27.12.17, 11:21 21-летнего кузена певицы застрелили через несколько часов после того, как они они отпраздновали Рождество вместе.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.12.17, 11:40 Певица вместе с ним отпраздновала Рождество в этом году.
ТСН ТСН  ·  27.12.17, 11:49 Парня убили через несколько часов после того, как он отпраздновал Рождество со знаменитой родственницей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  27.12.17, 12:07 Двоюродный брат Рианны, 21-летний Тэвон Кейсин Элейн, был застрелен вчера вечером на Барбадосе. Проходя по одной из улиц района Сент-Майкл около 19.00 по местному времени, Тэвон столкнулся с мужчиной,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.12.17, 12:16 21-летнего двоюродного брата известной певицы Рианны Аллиена застрелили на его родном острове Барбадос после празднования Рождества. Об этом Рианна сообщила в своем Instagram. За несколько часов до убийства…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 12:28 Кузен Рианны был застрелен на Барбадосе через несколько часов после того, как они отпраздновали Рождество вместе. Об этом сообщает Daily Mail. 29-летняя певица в своем Instagram опубликовала серию фотографий…
Depo.ua Depo.ua  ·  27.12.17, 12:28 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Daily Mail . 29-летняя певица в своем Instagram опубликовала серию фотографий ее и Тавона Кайзена Аллейна и призвала прекратить насилие. Как сообщается, 21-летний…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.17, 12:35 На Барбадосе был застрелен двоюродный брат певицы Рианны - 21-летний Тэвон Кайсин Аллейн. Об этом артистка написала в своей Istagram-странице. Издание Sky News сообщает, что молодой человек предположительно…
Телеграф Телеграф  ·  27.12.17, 12:48 Парня застрелили на его родном острове Барбадос.
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