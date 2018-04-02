Двух фанатов Динамо сняли с поезда Мариуполь – Киев

Фанаты Динамо и Мариуполя поделились эмоциями от событий вокруг матча их команд в рамках 25 тура УПЛ.
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