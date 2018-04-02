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Двух фанатов Динамо сняли с поезда Мариуполь – Киев

Двух фанатов Динамо сняли с поезда Мариуполь – Киев (4 новости)

«Эксперт прокомментировал игру Мариуполя и Динамо»

Фанаты Динамо и Мариуполя поделились эмоциями от событий вокруг матча их команд в рамках 25 тура УПЛ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  02.04.18, 16:46 Эксперт прокомментировал игру "Мариуполя" и "Динамо".
Униан Униан  ·  02.04.18, 17:07 У большинства пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, раны головы, ушибы конечностей.
Sport.ua Sport.ua  ·  02.04.18, 17:30 Киевские ультрас спровоцировали драку прямо в вагоне
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