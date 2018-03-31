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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:49
· Пожар · Кинотеатр
Дым и паника: появилось видео первых секунд пожара в Кемерово, снятое внутри "Зимней вишни"

Дым и паника: появилось видео первых секунд пожара в Кемерово, снятое внутри "Зимней вишни" (5 новостей)

«Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения эвакуации во время смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово»

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший в масштабном пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" пятерых членов семьи, опубликовал видео эвакуации из кинозалов торгового центра. Об этом сообщает 112 Украина. На записи видно, как проходившая по коридору девушка открыла дверь в «красный зал», однако ничего не сказала. У зрителей в других залах было чуть больше времени – они стали выбегать в коридор, среди них и дети. В «красном зале» шёл мультфильм. Когда там узнали о пожаре, было уже поздно – буквально через 13 секунд коридор заполнил густой дым. Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинотеатр и детские игровые площадки. Следственный комитет РФ рассматривает две версии случившегося: короткое замыкание и "применение открытого огня". Согласно сообщению МЧС РФ, в результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Суд уже арестовал владелицу ТРЦ "Зимняя вишня" Юлию Богданову, а также главу кемеровского Госстройнадзора Танзилию Комкову.

Обновлено в 15:37 На записи видно, как девушка, которая проходила по коридору, открыла дверь в "красный зал", однако ничего не сказала, сообщает Depo.ua со ссылкой на ДС . У зрителей в других залах было немного больше времени - они стали выбегать в коридор,…

Обновлено в 15:49 Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем в воскресение, 25 марта. Возгорание произошло в детской батутной комнате. В Следственном комитете России сообщили, что в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 11:35 В сети появилось новое видео пожара в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", которое было сделано одной из камер видеонаблюдения.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  31.03.18, 13:44 Появилось эксклюзивное видео с камер наблюдения эвакуации во время смертельного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
Depo.ua Depo.ua  ·  31.03.18, 15:37 На записи видно, как девушка, которая проходила по коридору, открыла дверь в "красный зал", однако ничего не сказала, сообщает Depo.ua со ссылкой на ДС . У зрителей в других залах было немного больше…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  31.03.18, 15:49 Житель российского города Кемерово Игорь Востриков, потерявший жену и троих детей при сильном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, опубликовал запись с камеры наблюдения, которая была установлена…
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