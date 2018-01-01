Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями

Вслед за президентом Петром Порошенко поздравили украинский Новым 2018 годом Премьер-министр Владимир Гройсман, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Владимир Гройсман поблагодарил всех Украинских за свою работу - от шахтеров и учителей к студентам. Гройсман оптимистично смотрит в будущее, чего пожелал и другим.
"Каждому из вас искренне благодарю, что весь 2017 мы вместе меняли Украины, делали ее лучше, комфортнее для жизни. Желаю оптимизма, веры в собственные силы и в наше будущее! Мира, любви и согласия каждой семье! С новым годом! ", - говорит Владимир Гройсман.
Депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин похвастался шампанским "Крым".
"Четвертый год подряд в 00.00 на Новый год открываю шампанское "Крым" произведенное в Донецкой области. Для меня это не просто поддержка отечественного производителя, а особый символизм. Я никогда не отделяю вопрос Крыма и Донбасса и верю, что обязательно встретим Новый год и в Донецке, и в Луганске, и в Ялте под жовто-синим флагом. С НОВЫМ ГОДОМ, УКРАИНА! - написал депутат.
Михаил Саакашвили вечером 31 декабря вышел в народ и делал Селфи со всеми желающими. Он попросил украинский не ехать, пообещав: "Прорвемся".
Под звуки "Щедрик" записал новогоднее обращение в костюме возле елки - почти как настоящий, а не бывший президент.
"Скажем открыто, это один из самых сложных лет в истории Украины. Это был год прощания с иллюзиями", - заявил он на украинском языке.
Свои пожелания оставили Андрей Парубий и Ирина Геращенко у Facebook и поделились семейными снимками.
Обновлено в 11:58 "Лучшее зарабатывали на развлечениях. Поздравить ребенка в Новогоднюю ночь стоило от 1 тысячи до 5 тысяч гривен. Шиком считалось, если Дед Мороз залетит в окно, чтобы порадовать малышню. И-ка услуга очень популярна среди жителей столицы. На подарки богатые родители выкладывали…
Обновлено в 11:58 По подсчетам специалистов современный Дед Мороз с альпинистским снаряжением за ночь мог по-делать от 8 до 18 тысяч гривен. Чем дальше от боя курантов, тем дешевле становились заказы.