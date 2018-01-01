  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями
Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 11:58
· Премьер-министр · Украинцы · Область · Политика
Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями

Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями (7 новостей)

«Более 17 тысяч украинцев провели новогоднюю ночь в поездах»

Вслед за президентом Петром Порошенко поздравили украинский Новым 2018 годом Премьер-министр Владимир Гройсман, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Владимир Гройсман поблагодарил всех Украинских за свою работу - от шахтеров и учителей к студентам. Гройсман оптимистично смотрит в будущее, чего пожелал и другим.

"Каждому из вас искренне благодарю, что весь 2017 мы вместе меняли Украины, делали ее лучше, комфортнее для жизни. Желаю оптимизма, веры в собственные силы и в наше будущее! Мира, любви и согласия каждой семье! С новым годом! ", - говорит Владимир Гройсман.

Депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин похвастался шампанским "Крым".

Премьер-министр Польши ушла в отставку
Премьер-министр Польши ушла в отставку

"Четвертый год подряд в 00.00 на Новый год открываю шампанское "Крым" произведенное в Донецкой области. Для меня это не просто поддержка отечественного производителя, а особый символизм. Я никогда не отделяю вопрос Крыма и Донбасса и верю, что обязательно встретим Новый год и в Донецке, и в Луганске, и в Ялте под жовто-синим флагом. С НОВЫМ ГОДОМ, УКРАИНА! - написал депутат.

Михаил Саакашвили вечером 31 декабря вышел в народ и делал Селфи со всеми желающими. Он попросил украинский не ехать, пообещав: "Прорвемся".

Под звуки "Щедрик" записал новогоднее обращение в костюме возле елки - почти как настоящий, а не бывший президент.

"Скажем открыто, это один из самых сложных лет в истории Украины. Это был год прощания с иллюзиями", - заявил он на украинском языке.

Свои пожелания оставили Андрей Парубий и Ирина Геращенко у Facebook и поделились семейными снимками.

Обновлено в 11:58 "Лучшее зарабатывали на развлечениях. Поздравить ребенка в Новогоднюю ночь стоило от 1 тысячи до 5 тысяч гривен. Шиком считалось, если Дед Мороз залетит в окно, чтобы порадовать малышню. И-ка услуга очень популярна среди жителей столицы. На подарки богатые родители выкладывали…

Обновлено в 11:58 По подсчетам специалистов современный Дед Мороз с альпинистским снаряжением за ночь мог по-делать от 8 до 18 тысяч гривен. Чем дальше от боя курантов, тем дешевле становились заказы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями»
Фото Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями
Фото "Здоровья и материального благополучия": Гройсман поздравил украинцев с Новым годом
Фото Посол США Йованович поздравила украинцев с праздниками
Фото "За ночь 11 тысяч гривен" – как зарабатывали украинцы в Новогоднюю ночь
Фото "Тысяча гривен чаевых" – как зарабатывали украинцы в Новогоднюю ночь
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 05:49 Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев поздравили украинцев с Новым 2018 годом.
Униан Униан  ·  01.01.18, 06:40 Премьер-министр пообещал, что возглавляемое им правительство продолжит глубинные преобразования в социальной, экономической и других сферах.
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 08:19 Посольство США в Украине записало видеопоздравление для украинцев с новогодними праздниками.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.01.18, 08:27 Более 17 тысяч украинцев провели новогоднюю ночь в поездах
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В Японии упростили визовые требования для украинцев

В Японии упростили визовые требования для украинцев
Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН

Казахстан впервые в истории стал председателем Совбеза ООН
Въезд в Украину с 1 января: новые правила и паспорта

Въезд в Украину с 1 января: новые правила и паспорта
Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями

Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями
Поздравляем политзаключенных Кремля с Новым годом: у посольства РФ в Киеве прошел флешмоб

Поздравляем политзаключенных Кремля с Новым годом: у посольства РФ в…
Президент Украины назвал главные достижения за 2017 год

Президент Украины назвал главные достижения за 2017 год
Новогодний хит от гарантов: президенты &amp;quot;спели&amp;quot; праздничную песню (Видео)

Новогодний хит от гарантов: президенты "спели" праздничную песню (Видео)
С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ

С сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Теперь Польша требует платных разрешений на работу заробитчан-иностранцев

Теперь Польша требует платных разрешений на работу заробитчан-иностранцев
Синоптики предупредили, в каких регионах пройдут дожди

Синоптики предупредили, в каких регионах пройдут дожди
Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий

Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий
Свитолина и Цуренко пробились во второй круг теннисного турнира в Брисбене

Свитолина и Цуренко пробились во второй круг теннисного турнира в…
Соцсети рассмешил новогодний пост Климкина

Соцсети рассмешил новогодний пост Климкина
В Україні почали діяти нові правила виходу на пенсію

В Україні почали діяти нові правила виходу на пенсію
В подъезде в центре Киева найден мертвый мужчина

В подъезде в центре Киева найден мертвый мужчина
Целый город погрузился во тьму на Новый год, появилось видео блэкаута

Целый город погрузился во тьму на Новый год, появилось видео…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.