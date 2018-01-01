Джемилев и Чубаров выступили с новогодними обращениями (7 новостей) «Более 17 тысяч украинцев провели новогоднюю ночь в поездах»

Вслед за президентом Петром Порошенко поздравили украинский Новым 2018 годом Премьер-министр Владимир Гройсман, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Владимир Гройсман поблагодарил всех Украинских за свою работу - от шахтеров и учителей к студентам. Гройсман оптимистично смотрит в будущее, чего пожелал и другим.

"Каждому из вас искренне благодарю, что весь 2017 мы вместе меняли Украины, делали ее лучше, комфортнее для жизни. Желаю оптимизма, веры в собственные силы и в наше будущее! Мира, любви и согласия каждой семье! С новым годом! ", - говорит Владимир Гройсман.

Депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин похвастался шампанским "Крым".

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"Четвертый год подряд в 00.00 на Новый год открываю шампанское "Крым" произведенное в Донецкой области. Для меня это не просто поддержка отечественного производителя, а особый символизм. Я никогда не отделяю вопрос Крыма и Донбасса и верю, что обязательно встретим Новый год и в Донецке, и в Луганске, и в Ялте под жовто-синим флагом. С НОВЫМ ГОДОМ, УКРАИНА! - написал депутат.

Михаил Саакашвили вечером 31 декабря вышел в народ и делал Селфи со всеми желающими. Он попросил украинский не ехать, пообещав: "Прорвемся".

Под звуки "Щедрик" записал новогоднее обращение в костюме возле елки - почти как настоящий, а не бывший президент.

"Скажем открыто, это один из самых сложных лет в истории Украины. Это был год прощания с иллюзиями", - заявил он на украинском языке.

Свои пожелания оставили Андрей Парубий и Ирина Геращенко у Facebook и поделились семейными снимками.

Обновлено в 11:58 "Лучшее зарабатывали на развлечениях. Поздравить ребенка в Новогоднюю ночь стоило от 1 тысячи до 5 тысяч гривен. Шиком считалось, если Дед Мороз залетит в окно, чтобы порадовать малышню. И-ка услуга очень популярна среди жителей столицы. На подарки богатые родители выкладывали…

Обновлено в 11:58 По подсчетам специалистов современный Дед Мороз с альпинистским снаряжением за ночь мог по-делать от 8 до 18 тысяч гривен. Чем дальше от боя курантов, тем дешевле становились заказы.