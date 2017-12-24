  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Дженнаро Гаттузо: Мы не можем продолжать сезон в том же духе
Спорт
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
Дженнаро Гаттузо: Мы не можем продолжать сезон в том же духе

Дженнаро Гаттузо: Мы не можем продолжать сезон в том же духе (4 новости)

«Итальянский клуб отправит в отставку Гаттузо в случае поражения от «Интера»»

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо после поражения от Аталанты (0:2) объяснил, почему "россонери" так неубедительно играют. 

"Вы спрашиваете о моей отставке? Я тоже думал об этом, но на данный момент это самая меньшая проблема в Милане. Нам нужно найти правильный подход к тренировкам и играм.

Фанаты протестуют, хотят яркого футбола. Но, чтобы этого добиться, нам нужно не только улучшить физические кондиции. Нам также необходимо наладить дела в психологии. И тут проблема не в отдельно взятом футболисте.

В Украине отмечают 80-ю годовщину со дня рождения Вячеслава Чорновила
В Украине отмечают 80-ю годовщину со дня рождения Вячеслава Чорновила

У нас сейчас нет команды и моя задача ее сделать. Мы должны быть на поле прежде всего командой", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милану грозит немалый штраф от УЕФА.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дженнаро Гаттузо: Мы не можем продолжать сезон в том же духе»
Фото Монтелла может вернуться в «Милан»
Фото Милан может вернуть Монтеллу
Фото Гаттузо объяснил, почему Милан снова опозорился
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.12.17, 13:50 Руководство «россонери» недовольно результатами команды под руководством Гаттузо
Terrikon Terrikon  ·  24.12.17, 14:40 Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:2) в последнем туре чемпионата Италии
Sport.ua Sport.ua  ·  24.12.17, 15:20 Итальянский клуб отправит в отставку Гаттузо в случае поражения от «Интера»
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Серена Уильямс готова сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби

Серена Уильямс готова сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби
Дженнаро Гаттузо: Мы не можем продолжать сезон в том же духе

Дженнаро Гаттузо: Мы не можем продолжать сезон в том же…
Украинский футболист забил фантастический гол в Европе: опубликовано видео

Украинский футболист забил фантастический гол в Европе: опубликовано видео
Английский гранд хочет подписать игрока &quot;Шахтера&quot;

Английский гранд хочет подписать игрока "Шахтера"
Роскошный данк Уэстбрука - среди лучших моментов дня в НБА (Видео)

Роскошный данк Уэстбрука - среди лучших моментов дня в НБА…
&amp;quot;Полное фиаско&amp;quot;: Милевский о матче &amp;quot;Реал&amp;quot; - &amp;quot;Барселона&amp;quot;

"Полное фиаско": Милевский о матче "Реал" - "Барселона"
Бокс: НВО назвал бой Кличко - Джошуа лучшим в 2017 году

Бокс: НВО назвал бой Кличко - Джошуа лучшим в 2017…
Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 2:2. Видеообзор матча

Лестер Сити — Манчестер Юнайтед — 2:2. Видеообзор матча
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Генштабе опровергли информацию об украинском военнослужащем, сбежавшем в РФ

В Генштабе опровергли информацию об украинском военнослужащем, сбежавшем в РФ
&quot;Щелкнули по носу ФСБ&quot;. СМИ рассказали, что стоит за задержанием Ежова (видео)

"Щелкнули по носу ФСБ". СМИ рассказали, что стоит за задержанием…
Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі $5,39 млрд

Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі $5,39 млрд
Пора в Реал: Коноплянка проводит отпуск в компании Зидана

Пора в Реал: Коноплянка проводит отпуск в компании Зидана
В России толпа Саакашвили устроила забег на зло Путину: яркое фото

В России толпа Саакашвили устроила забег на зло Путину: яркое…
Саудовская Аравия отказала израильским шахматистам в визах для участия в чемпионате мира

Саудовская Аравия отказала израильским шахматистам в визах для участия в…
Ндиайе покинул Черноморец

Ндиайе покинул Черноморец
Видеофутзал: обзоры матчей 14 тура чемпионата Экстра-лиги

Видеофутзал: обзоры матчей 14 тура чемпионата Экстра-лиги
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.