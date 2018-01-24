Джип снес остановку с людьми в Москве (6 новостей) «Травмы получили еще четверо людей»

В среду, 24 января, водитель не справился с управлением и въехал в автобусную остановку возле дома 68 по проспекту Мира в Москве.

Об этом сообщает ТАСС. В результате аварии погиб один человек, стоявший на остановке.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля погиб. Однако по уточненным данным он жив, с ним работают сотрудники полиции.

Сотрудники экстренных служб через багажник вытащили из искореженного автомобиля тело погибшего пассажира. Правоохранители в машине мужчины нашли труп.

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По меньшей мере четыре человека пострадали. Все они ожидали автобус. Некоторых постраждавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным источника, мужчина значительно превысил разрешенную скорость.

Водитель двигался со скоростью не менее 100 километров в час, – сказал собеседник агентства.

Известно, что водитель пройдет проверку на состояние алкогольного опьянения. Издание отмечает, что мужчина отказывается от медицинской помощи.

На месте работает ДПС России, которая расследует причины и обстоятельства происшествия, и медики.

Обновлено в 03:24 Пострадали сам водитель и люди на остановке

Обновлено в 03:28 Позже российские агентства передали, что водитель остался жив, и с ним начали работу сотрудники полиции.