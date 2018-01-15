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Джозеф ПАРКЕР: «У Джошуа стеклянная челюсть»

Джозеф ПАРКЕР: «У Джошуа стеклянная челюсть» (3 новости)

«Новозеландец рассказал о своем идеальном весе»

Новозеландский боксер поделился ожиданиями от поединка с британцем

ФОТО К НОВОСТИ: «Джозеф ПАРКЕР: «У Джошуа стеклянная челюсть»»
Фото Джозеф ПАРКЕР: «У Джошуа стеклянная челюсть»
Фото Паркер поделился ожиданиями от поединка с Джошуа
Фото Паркер: «Поединок с Джошуа – бой всей моей жизни»
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Sport.ua Sport.ua  ·  15.01.18, 09:08 Новозеландский боксер поделился ожиданиями от поединка с британцем
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  15.01.18, 12:37 Новозеландец рассказал о своем идеальном весе
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Джозеф ПАРКЕР: «У Джошуа стеклянная челюсть»

Джозеф ПАРКЕР: «У Джошуа стеклянная челюсть»
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