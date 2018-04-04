ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине (5 новостей) «Европейский банк реконструкции и развития в этом году намерен реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в 2018 году реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проекта. Об этом сообщил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы намерены активизировать свое присутствие и всегда открыты для бизнеса", - сказал он. В свою очередь, глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт уточнила, что 3 - 4 проекта с общим финансированием в сумме 100-200 млн евро будут направлены на сферу транспорта и инфраструктуру.

ЕБРР оказывает поддержку предприятиям с очень необходимым финансированием через местные банки-партнеры, что позволяет им инвестировать в эффективное и современное оборудование и технологии.