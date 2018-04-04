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ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине

ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине (5 новостей)

«Европейский банк реконструкции и развития в этом году намерен реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в 2018 году реализовать в Украине 25-30 новых инвестиционных проекта. Об этом сообщил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы намерены активизировать свое присутствие и всегда открыты для бизнеса", - сказал он. В свою очередь, глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт уточнила, что 3 - 4 проекта с общим финансированием в сумме 100-200 млн евро будут направлены на сферу транспорта и инфраструктуру.

ЕБРР оказывает поддержку предприятиям с очень необходимым финансированием через местные банки-партнеры, что позволяет им инвестировать в эффективное и современное оборудование и технологии.

ФОТО К НОВОСТИ: «ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине»
Фото ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине
Фото ЕБРР хочет реализовать в Украине 25-30 новых проектов
Фото ЕБРР хочет в этом году реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 12:35 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2018 году реализовать в Украине около 25-30 новых проектов финансирования, сообщил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  04.04.18, 13:34 Об этом передает "Интерфакс-Украина". По словам Шевки Аджунера, в данный момент ЕБРР должен активизировать свое присутствие, чтобы быть открым для бизнеса. В свою очередь, глава…
Униан Униан  ·  04.04.18, 14:02 По словам главы департамента транспорта ЕБРР, три или четыре проекта будут касаться транспортного сектора и инфраструктуры с общей суммой финансирования до 200 млн евро.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  04.04.18, 14:42 Европейский банк реконструкции и развития в этом году намерен реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования
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