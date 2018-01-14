Эхо скандала с "письмами к ФСБ". Сын Порошенко рассказал, когда и где он познакомился с женой (8 новостей) «Украинцам показали самый интересный недосмотр в письме»

Грузинский канал опубликовал "компромат" на Петра Порошенко – фото писем, которые действующий президент якобы отправлял в 2007 году в ФСБ. От рака умер украинский журналист Дмитрий Гомон. В Турции самолет чуть не упал в пропасть. Такими были главные новости в Украине и мире 14 января.

Скандал з "письмом Порошенко в ФСБ"

Грузинский телеканал "Рустави-2" обнародовал фото с якобы копиями обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, где он якобы обещает "не действовать против интересов России".

Так, руководитель "Рустави-2" Нодар Меладзе настаивает, что не сомневается в достоверности этого письма. Однако, в Администрации Президента говорят, что обнародованные документы являются "низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России".

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Как известно, "Рустави-2" является оппозиционным каналом в Грузии, а со времен президентства Михеила Саакашвили политика издания была благосклонна к действующему президенту. В ноябре 2017 года из Украины выдворили корреспондента "Рустави-2" Тамаза Шавшишвили, перед чем отменили вид на жительство в Украине.

Смерть журналиста

В ночь на 14 января скончался журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Гомон. Последние несколько лет он боролся с раком.

"Мы все верили и прилагали невероятные усилия, чтобы этого поста не было. Но. Димы не стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц", – сказала жена Татьяна Гомон.

Последние две недели она вместе с мужем была на лечение в Израиле.

Чудесное избежание аварии

В Турции самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи в пропасти над морем. Самолет выполнял рейс из турецкой столицы в город Трабзон на берегу Черного моря.

Во время посадки лайнер с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На тот момент самолете находилось 162 пассажира и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал – всех удалось безопасно эвакуировать.

К счастью, никто не пострадал

Обновлено в 00:08 Украинцам показали самый интересный недосмотр в письме

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