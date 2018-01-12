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Униан Униан · · Обновлено в 11:30
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Экологи призвали Меркель остановить строительство "Северного потока-2"

Экологи призвали Меркель остановить строительство "Северного потока-2" (10 новостей)

«Защитники природы считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата. »

Всемирный...

Обновлено в 11:05 По мнению экологов, газопровод "Северный поток-2" станет тупиком для климатической политики и будет нести угрозу хрупкой экосистеме Балтийского моря. Кроме того, по мнению экологических организаций, газопровод "вбивает клин" между странами Европейского союза.

Обновлено в 11:30 Специалисты NABU и WWF считают, что “Северный поток-2” является тупиком для борьбы с изменениями климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экологи призвали Меркель остановить строительство "Северного потока-2"»
Фото WWF призвал Меркель остановить строительство российского "Северного потока-2"
Фото Защитники природы призвали Меркель остановить строительство "Северного потока-2"
Фото Экологические организации призвали Меркель остановить проект "Северный поток – 2"
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MIGnews MIGnews  ·  12.01.18, 09:54 В пятницу, 12 января, экологи из Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Союза охраны природы Германии требуют прекратить строительство газопровода "Северный поток - 2".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 10:06 Защитники природы считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата. 
Капитал Капитал  ·  12.01.18, 10:17 Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с Союзом охраны природы Германии (NABU) направили на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председателя ХСС Хорста Зеехофера и лидера СДПГ Мартина Шульца…
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Гордон Гордон  ·  12.01.18, 11:05 По мнению экологов, газопровод "Северный поток – 2" станет тупиком для климатической политики и будет нести угрозу хрупкой экосистеме Балтийского моря. Экологические организации обратились…
УНН УНН  ·  12.01.18, 11:30 Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с Союзом охраны природы Германии (NABU) призвали канцлера Ангелу Меркель и лидеров нескольких политических сил страны запретить строительство российского газопровода…
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