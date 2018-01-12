Экологи призвали Меркель остановить строительство "Северного потока-2" (10 новостей) «Защитники природы считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата. »

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Обновлено в 11:05 По мнению экологов, газопровод "Северный поток-2" станет тупиком для климатической политики и будет нести угрозу хрупкой экосистеме Балтийского моря. Кроме того, по мнению экологических организаций, газопровод "вбивает клин" между странами Европейского союза.

Обновлено в 11:30 Специалисты NABU и WWF считают, что “Северный поток-2” является тупиком для борьбы с изменениями климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза.