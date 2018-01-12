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Украина
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Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста

Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста (6 новостей)

«Мужчина проведёт в СИЗО 60 суток»

Суд продлил арест на 60 суток. Приморский суд Одессы оставил директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна под арестом еще на 60 суток. В ответ на это директор детского лагеря объявил голодовку.

Об этом сообщает "УНН".

Обновлено в 01:23 Экс-директор детского лагеря Виктория Петрос Саркисян объявил голодовку в знак протеста против решения суда о продлении срока ареста.

Суд не отпустил Ефремова из-под стражи
Суд не отпустил Ефремова из-под стражи

Обновлено в 01:47 Приморский суд Одессы продлил арест экс-директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну на период ознакомления участников судебного процесса с 85 томами дела.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.01.18, 22:23 Суд в третий раз решил оставить Петроса Саркисяна под стражей.
Первый городской Первый городской  ·  12.01.18, 22:37 Мужчина проведёт в СИЗО 60 суток.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.18, 00:12 Приморский суд Одессы удовлетворил ходатайство областной прокуратуры о продлении срока ареста экс-директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна на период ознакомления участников судебного процесса…
Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 01:23 Экс-директор детского лагеря Виктория Петрос Саркисян объявил голодовку в знак протеста против решения суда о продлении срока ареста.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 01:47 Приморский суд Одессы продлил арест экс-директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну на период ознакомления участников судебного процесса с 85 томами дела.
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