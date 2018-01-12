Экс-директор одесского детского лагеря "Виктория" Саркисян объявил голодовку из-за продления ареста

Сегодня в 01:10

Суд продлил арест на 60 суток. Приморский суд Одессы оставил директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна под арестом еще на 60 суток. В ответ на это директор детского лагеря объявил голодовку.

Об этом сообщает "УНН".

Обновлено в 01:23 Экс-директор детского лагеря Виктория Петрос Саркисян объявил голодовку в знак протеста против решения суда о продлении срока ареста.

Суд не отпустил Ефремова из-под стражи

Обновлено в 01:47 Приморский суд Одессы продлил арест экс-директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну на период ознакомления участников судебного процесса с 85 томами дела.