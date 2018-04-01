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Экс-глава ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США (3 новости)

«Бывший директор ЦРУ Майк Помпео в субботу официально вступил в должность госсекретаря США»

Бывший директор ЦРУ Майкл Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность государственного секретаря США. Об этом сообщает "Голос Америки". Пока Помпео не обнародовал собственную программу действий. “В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, в Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попытается реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования”, – говорится в сообщении. По данным американских СМИ, Помпео является жестким и консервативным политиком.

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Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 09:44 Бывший директор ЦРУ Майкл Помпео официально вступил в должность государственного секретаря США в субботу, 31 марта. Об этом сообщает Голос Америки.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.04.18, 11:07 Бывший директор ЦРУ Майк Помпео в субботу официально вступил в должность госсекретаря США
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