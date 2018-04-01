Экс-глава ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США

Бывший директор ЦРУ Майкл Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность государственного секретаря США. Об этом сообщает "Голос Америки". Пока Помпео не обнародовал собственную программу действий. “В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, в Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попытается реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования”, – говорится в сообщении. По данным американских СМИ, Помпео является жестким и консервативным политиком.