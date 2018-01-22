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Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 11:51
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Экс-глава Каталонии прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста

Экс-глава Каталонии прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста (12 новостей)

«Испания может потребовать ареста лидера Каталонии, если он поедет в Данию»

Офис государственного прокурора Испании заявил в воскресенье, что он повторно выдаст европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, если он покинет Бельгию и приедет в Данию.

Обновлено в 11:32 В столицу Дании Пучдемон прибыл в 08:20 по местному времени прямым рейсом из Брюсселя, где он находился с момента бегства из Испании.

Обновлено в 11:51 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на каталонское издание La Vanguardia . По данным источников издания, судье было предложено активировать ордер только для Дании.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-глава Каталонии прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста»
Фото Экс-главу Каталонии могут арестовать в Дании
Фото Экс-лидер Каталонии Пучдемон прибыл в Данию
Фото Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста, – СМИ
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Телеграф Телеграф  ·  22.01.18, 09:06 Испания может потребовать ареста лидера Каталонии, если он поедет в Данию.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.01.18, 10:28 Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник прибыл из Брюсселя в Копенгаген, несмотря на то, что правительство Испании может добиться его ареста за пределами бельгийской столицы, сообщает газета…
Новое Время Новое Время  ·  22.01.18, 11:06 Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник, 22 января, прилетел в столицу Дании Копенгаген, сообщает El Pais.
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Канал 112 Канал 112  ·  22.01.18, 11:07 Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон 22 января прилетел в Данию, несмотря на то, что правительство Испании может добиться его ареста за пределами бельгийской столицы. Об этом сообщает газета El…
РБК Украина РБК Украина  ·  22.01.18, 11:18 Испанская прокуратура запросила в Верховном суде ордер на арест каталонского лидера Карлеса Пучдемона, который покинул Бельгию и прибыл в Данию, передает DW.Сообщается, что прокуратура Мадрида запросила…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.01.18, 11:19 Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник прибыл из Брюсселя в Копенгаген, несмотря на то, что правительство Испании может добиться его ареста за пределами столицы Бельгии. Об…
Сегодня Сегодня  ·  22.01.18, 11:24 Экс-глава Каталонского правительства Карлес Пучдемон в понедельник утром прилетел в Копенгаген, несмотря на угрозу ареста. Офис государственного прокурора Испании обратился к судье Верховного суда Пабло…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.01.18, 11:32 Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник, 22 января, прилетел в Копенгаген, сообщает El Pais. В столицу Дании Пучдемон прибыл в 8:20 по местному времени прямым рейсом из Брюсселя, где он находился…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.01.18, 11:32 Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник, 22 января, прилетел в Копенгаген, сообщает El Pais. В столицу Дании Пучдемон прибыл в 08:20 по местному времени прямым рейсом из Брюсселя, где он…
Depo.ua Depo.ua  ·  22.01.18, 11:51 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на каталонское издание La Vanguardia . По данным источников издания, судье было предложено активировать ордер только для Дании.
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