Экс-глава Каталонии прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста (12 новостей) «Испания может потребовать ареста лидера Каталонии, если он поедет в Данию»

Офис государственного прокурора Испании заявил в воскресенье, что он повторно выдаст европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, если он покинет Бельгию и приедет в Данию.

Обновлено в 11:32 В столицу Дании Пучдемон прибыл в 08:20 по местному времени прямым рейсом из Брюсселя, где он находился с момента бегства из Испании.

Обновлено в 11:51 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на каталонское издание La Vanguardia . По данным источников издания, судье было предложено активировать ордер только для Дании.