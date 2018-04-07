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Происшествия
УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 19:20
· Правоохранители
Экс-главу рыбинспекции застукали во время незаконного вылова рыбы

Экс-главу рыбинспекции застукали во время незаконного вылова рыбы (3 новости и 1 видео)

«Своими противоправными действиями браконьер нанес ущерб государству в размере 14 тыс. гривен»

Инцидент произошел в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. По предварительной информации, задержанный оказался 40-летний мужчина, который ранее возглавлял районную рыбинспекцию. 

В ходе обыска его лодки было обнаружно более 150 кг рыбы на сумму в 14 тыс гривен. Браконьер пытался скрыться от правоохранителей на своей веселной лодке, однако против моторных лодок убегать было бесполезно. 

Возбуждено уголовное производство, весь улов полисмены изъяли.

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Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров.

Обновлено в 19:20 Возбуждено уголовное производство, весь улов полисмены изъяли.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 14:31 Своими противоправными действиями браконьер нанес ущерб государству в размере 14 тыс. гривен.
MIGnews MIGnews  ·  07.04.18, 15:51 Сотрудники правоохранительных органов в Киевской области провели задержание бывшего главы районной рыбинспекции.
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