Экс-главу рыбинспекции застукали во время незаконного вылова рыбы

Инцидент произошел в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. По предварительной информации, задержанный оказался 40-летний мужчина, который ранее возглавлял районную рыбинспекцию.
В ходе обыска его лодки было обнаружно более 150 кг рыбы на сумму в 14 тыс гривен. Браконьер пытался скрыться от правоохранителей на своей веселной лодке, однако против моторных лодок убегать было бесполезно.
Возбуждено уголовное производство, весь улов полисмены изъяли.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров.
Обновлено в 19:20 Возбуждено уголовное производство, весь улов полисмены изъяли.