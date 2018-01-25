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Политика
Униан Униан · · Обновлено в 19:29
· Самолет · Вертолет
Экс-охранник Януковича о его побеге: В Донецке к нам присоединился Виктор Янукович-младший и дальше ехал с нами

Экс-охранник Януковича о его побеге: В Донецке к нам присоединился Виктор Янукович-младший и дальше ехал с нами (17 новостей)

«21 февраля Янукович и его охранники сели в два вертолета и полетели в Харьков»

Бывший охранник Януковича Олесь Шаран рассказал, что впервые за его службу в Управлении государственной службы у него и его коллег изъяли мобильные телефоны. Это произошло в Донецке, когда он с коллегами сопровождал Януковича.

Обновлено в 18:38 По словам сотрудника Управления госохраны, из Киева Янукович вылетел в Харьков, а оттуда - в Донецк.

Обновлено в 19:29 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов угрожал применить военную авиацию для посадки самолета бывшего президента Виктора Януковича в Донецке 22 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-охранник Януковича о его побеге: В Донецке к нам присоединился Виктор Янукович-младший и дальше ехал с нами»
Фото Экс-охранник Януковича: Все сотрудники Управления госохраны, которые уехали с ним из Украины, написали рапорты на увольнение
Фото Самолет Януковича во время бегства заставили сесть угрозами - экс-охранник
Фото Самолеты, вертолеты и авто: бывший охранник рассказал, как Янукович убегал из Украины
Фото Вертолеты РФ прилетели под Мелитополь. Экс-охранник раскрыл детали побега Януковича из Украины
Фото Еще один экс-охранник опровергнул информацию о подготовке покушения на Януковича
Фото Янукович после побега из Киева поселился в ялтинском санатории Минобороны РФ, - экс-охранник
Фото Экс-охранник Януковича рассказал, что после побега из Киева бывший президент поселился в Ялте в санатории ВМС РФ
Фото Самолет с Януковичем грозили сбить – свидетель на суде
Фото Сын Януковича был вывезен с отцом вертолетами из Запорожской области
Фото Побег Януковича: младшего сына вывезли вертолетами вместе с отцом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.01.18, 15:51 В ночь на 23 февраля 2014 года военными вертолетами из Запорожской области вместе с Виктором Януковичем вылетел его сын Виктор.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  25.01.18, 16:39 21 февраля Янукович и его охранники сели в два вертолета и полетели в Харьков.
Фокус Фокус  ·  25.01.18, 16:43 В Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о госизмене Виктора Януковича, дал показания сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран, который охранял беглого экс-президента.…
Канал 112 Канал 112  ·  25.01.18, 16:43 Бывший президент Украины Виктор Янукович в феврале 2014-го года после побега из Киева поселился в санатории Минобороны России в Ялте. Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева рассказал экс-охранник…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 16:45 Свидетель стороны обвинения, бывший охранник Януковича Олесь Шаран подтвердил информацию, что во время перелета экс-президента из Харькова в Донецк вертолет с ним должен был сесть под угрозой применения…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.01.18, 17:07 После прибытия на полуостров бывший президент поселился в санатории Минобороны РФ.  
Гордон Гордон  ·  25.01.18, 17:12 Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович во врем побега в феврале 2014 года хотел поселиться в Крыму в резиденции "Глициния", но она была "законсервирована" на зиму, сказал его бывший охранник Олесь…
Сегодня Сегодня  ·  25.01.18, 18:02 Экс-охранник бывшего президента рассказал, как выезжали из Межигорья, и как встречали в Крыму. После бегства экс-президента Виктора Януковича из Киева в Харьков, он пытался улететь в Донецк на самолете,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.01.18, 18:05 Прокуроры утверждают, что допрошенные сегодня бывшие сотрудники УГО, которые охраняли Януковича, подтвердили, что экс-президент фактически перестал выполнять возложенные на него обязанности 21 февраля…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.01.18, 18:24 В ночь на 23 февраля 2014 года военными вертолетами из Запорожской области вместе с Виктором Януковичем вылетел его сын Виктор. Об этом во время допроса 25 января в Оболонском районном суде Киева рассказал…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.01.18, 18:25 В ночь на 23 февраля 2014 года военными вертолетами из Запорожской области в Россию вместе с Виктором Януковичем вывезли его сына Виктора.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.01.18, 18:38 Виктор Янукович из Донецка, где он находился 22 февраля 2014 года после побега из Киева и Харькова, в Крым ехал вместе со своим младшим сыном Виктором; по пути на полуостров их обоих подобрали военные…
Хвиля Хвиля  ·  25.01.18, 19:29 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов угрожал применить военную авиацию для посадки самолета бывшего президента Виктора Януковича в Донецке 22 февраля 2014 года. Об этом…
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Экс-охранник Януковича о его побеге: В Донецке к нам присоединился Виктор Янукович-младший и дальше ехал с нами

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