Экс-охранник Януковича о его побеге: В Донецке к нам присоединился Виктор Янукович-младший и дальше ехал с нами

Бывший охранник Януковича Олесь Шаран рассказал, что впервые за его службу в Управлении государственной службы у него и его коллег изъяли мобильные телефоны. Это произошло в Донецке, когда он с коллегами сопровождал Януковича.
Обновлено в 18:38 По словам сотрудника Управления госохраны, из Киева Янукович вылетел в Харьков, а оттуда - в Донецк.
Обновлено в 19:29 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов угрожал применить военную авиацию для посадки самолета бывшего президента Виктора Януковича в Донецке 22 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева ...