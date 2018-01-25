Экс-охранник Януковича о его побеге: В Донецке к нам присоединился Виктор Янукович-младший и дальше ехал с нами (17 новостей) «21 февраля Янукович и его охранники сели в два вертолета и полетели в Харьков»

Бывший охранник Януковича Олесь Шаран рассказал, что впервые за его службу в Управлении государственной службы у него и его коллег изъяли мобильные телефоны. Это произошло в Донецке, когда он с коллегами сопровождал Януковича.

Обновлено в 18:38 По словам сотрудника Управления госохраны, из Киева Янукович вылетел в Харьков, а оттуда - в Донецк.

Обновлено в 19:29 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов угрожал применить военную авиацию для посадки самолета бывшего президента Виктора Януковича в Донецке 22 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева ...