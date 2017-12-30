Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей (6 новостей) «Стоит отметить, что дело касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, которые они распространяли в СМИ»

Суд в Каире приговорил к трем годам лишения свободы бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, а также еще 19 человек, среди которых бывшие депутаты, журналисты и участники запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане". Их всех признали виновными в оскорблении суда, передает DW.

Согласно приговору Мурсітакож должен выплатить по одному миллиону египетских фунтов (около 46 тысяч евро) судьи, которого он ранее обвинил в "фальсификации", а также союзу судей страны.

Дело, расследование которого длилось с 2015 года, касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, которые они распространяли в СМИ. Адвокат экс-президента Египта заявил о намерении подать апелляцию на вынесенный приговор, сообщает информагентство AFP.

Мухаммеда Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны" - серии массовых протестов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока.

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Как сообщалось, в Египте арестовали брата и сына экс-президента Мурси.

Обновлено в 22:30 Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Обновлено в 22:48 Их всех признали виновными в оскорблении суда, передает DW.