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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:48
· СИЗО · Год лишения свободы · Египт · Египет
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей (6 новостей)

«Стоит отметить, что дело касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, которые они распространяли в СМИ»

Суд в Каире приговорил к трем годам лишения свободы бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, а также еще 19 человек, среди которых бывшие депутаты, журналисты и участники запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане". Их всех признали виновными в оскорблении суда, передает DW.

Согласно приговору Мурсітакож должен выплатить по одному миллиону египетских фунтов (около 46 тысяч евро) судьи, которого он ранее обвинил в "фальсификации", а также союзу судей страны.

Дело, расследование которого длилось с 2015 года, касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, которые они распространяли в СМИ. Адвокат экс-президента Египта заявил о намерении подать апелляцию на вынесенный приговор, сообщает информагентство AFP.

Мухаммеда Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны" - серии массовых протестов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока.

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Как сообщалось, в Египте арестовали брата и сына экс-президента Мурси.

Обновлено в 22:30 Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Обновлено в 22:48 Их всех признали виновными в оскорблении суда, передает DW.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.12.17, 17:56 Бывший президент Египта Мухаммеда Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщают в субботу западные СМИ.
Телеграф Телеграф  ·  30.12.17, 18:46 Уголовный суд Каира приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам тюрьмы, признав его виновным в дискредитации системы правосудия.
MIGnews MIGnews  ·  30.12.17, 21:47 Стоит отметить, что дело касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, которые они распространяли в СМИ.
УНН УНН  ·  30.12.17, 22:30 Уголовный суд в Каире в субботу приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.Помимо бывшего главы…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.12.17, 22:48   Суд в Каире приговорил к трем годам лишения свободы бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, а также еще 19 человек, среди которых бывшие депутаты, журналисты и активисты запрещенного ныне в стране…
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