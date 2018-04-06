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Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы (18 новостей) «66-летняя Пак Кын Хе была первой женщиной-президентом»

Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребления полномочиями в бытность лидером страны, передает южнокорейский телеканал YTN.

Обновлено в 11:59 "Президент злоупотребляла властью, которая была предоставлена ​​ей гражданами", - заявил судья на объявлении приговора и добавил, что жесткое наказание необходимо для четкого послания будущим лидерам Южной Кореи.

Обновлено в 12:00 Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.