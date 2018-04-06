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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 12:00
Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы (18 новостей)

«66-летняя Пак Кын Хе была первой женщиной-президентом»

Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребления полномочиями в бытность лидером страны, передает южнокорейский телеканал YTN.

Обновлено в 11:59 "Президент злоупотребляла властью, которая была предоставлена ​​ей гражданами", - заявил судья на объявлении приговора и добавил, что жесткое наказание необходимо для четкого послания будущим лидерам Южной Кореи.

Обновлено в 12:00 Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы»
Фото Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
Фото Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы
Фото Экс-президента Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы за коррупцию
Фото Суд вынес громкий приговор Экс-президенту Южной Кореи
Фото Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 10:15 Суд Южной Кореи признал виновной в коррупции и злоупотреблении властью экс-президента страны Пак Кын Хе.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 10:36 Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 10:56 Пак Кын Хе стала третьим экс-президентом Южной Кореи осужденным по уголовным статьям.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 10:58 66-летняя Пак Кын Хе была первой женщиной-президентом
ForUm ForUm  ·  06.04.18, 11:05 Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе признана виновной в превышении должностных полномочий и применении принудительных мер и приговорена к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает ВВС.Из-за огромного интереса…
Facenews Facenews  ·  06.04.18, 11:07 Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения по 18 пунктам обвинений.Приговор в пятницу огласил Центральный районный суд Сеула, сообщает Yonhap.Суд поддержал большую…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  06.04.18, 11:11 Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы. Также, по решению суда, она должна заплатить 17 млн долларов штрафа...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.04.18, 11:11 Суд в Южной Корее признал бывшего президента страны Пак Кын Хе виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве. Об этом сообщает Deutsche Welle.Обвиняемая принудила различные крупные…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.04.18, 11:20 Суд в Южной Корее признал виновной бывшего президента страны Пак Кын Хе, виновную в многочисленных случаях злоупотребления властью, взяточничестве, и приговорил ее к 24 годам заключения. Как заявил судья…
Хвиля Хвиля  ·  06.04.18, 11:23 Центральный окружной суд Сеула в пятницу приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребления полномочиями в бытность лидером страны. Об этом сообщает…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.04.18, 11:40 Впервые в истории страны оглашение приговора транслировали в прямом эфире национального телевидения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 11:44 В Южной Корее признали виновной в коррупции и злоупотреблении властью экс-президента страны Пак Кын Хе, приговорив ее к 24 годам заключения.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 11:46 Суд Южной Кореи признал виновным в коррупции и злоупотреблении властью бывшего президента страны Пак Кын Хе
Экономические Известия Экономические Известия  ·  06.04.18, 11:50 Пак Кын Хе — первая женщина, ставшая президентом Южной Кореи. Она заняла этот пост в 2013 году
РБК Украина РБК Украина  ·  06.04.18, 11:59 Бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую признали виновной во взяточничестве, приговорили к 24 годам тюрьмы, передает CNN."Президент злоупотребляла властью, которая была предоставлена ​​ей гражданами",…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.04.18, 12:00 Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.
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