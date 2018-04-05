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Экс-президента Бразилии приговорили к 12 годам заключения по обвинению в коррупции

Экс-президента Бразилии приговорили к 12 годам заключения по обвинению в коррупции (3 новости)

«Вынесенное судом постановление означает, что Лула может быть арестован уже в ближайшие дни»

Экс-президент Бразилии приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Соответствующее постановление было принято в ночь на четверг, 5 апреля, шестью голосами против пяти. В результате Луле не удалось добиться новой отсрочки приведения приговора в исполнение, сообщает DW.

На прошлой неделе Верховный суд вновь отклонил апелляцию Лулы против вынесенного ему приговора. В то же время судьи предоставили ему отсрочку от ареста до среды. Теперь суд должен решить, может ли Лула оставаться на свободе до тех пор, пока он не исчерпает всех правовых возможностей. Вынесенное ныне постановление, однако, означает, что Лула может быть арестован уже в ближайшие дни.

Принятию данного решения предшествовали 10-часовые споры в суде: пятеро судей были за отсрочку приведения приговора в исполнение, а пятеро других - против. Чашу весов склонил голос председателя суда Кармен Лусии. Она заявила, что подобные отсрочки могут привести к безнаказанности.

Лула да Силва отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что судебный процесс - это попытка не допустить выдвижения его кандидатуры на президентских выборах 2018 года. Согласно опросам, Лула стал бы фаворитом на этих выборах. Он уже правил Бразилией в 2003 - 2010 годах. В годы его правления Бразилия переживала экономический бум, правительство запустило программы по борьбе с бедностью и в поддержку сельскохозяйственной реформы.

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Лула да Силва по-прежнему пользуется огромной популярностью у части населения. Бразильский народ так же расколот в своем отношении к экс-президенту, как и члены Верховного суда.

Как известно, Лула да Силва фигурирует в пяти уголовных делах, связанных с коррупцией. Если он будет признан виновным по итогам хотя бы одного из дел, он потеряет право претендовать на выборные должности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-президента Бразилии приговорили к 12 годам заключения по обвинению в коррупции»
Фото Экс-президента Бразилии оставили за решеткой
Фото Экс-президента Бразилии приговорили к 12 годам заключения по обвинению в коррупции
Фото Экс-президент Бразилии приговорен к 12 годам заключения за коррупцию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 08:39 Луис Лула, которого обвиняют в коррупции, уверен, что его заключение политически мотивированное.
Униан Униан  ·  05.04.18, 10:03 Вынесенное судом постановление означает, что Лула может быть арестован уже в ближайшие дни.
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