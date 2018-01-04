Эксперт о сбитом над Донбассом МН17: оператор "Бука" мог перепутать цель

Оператор ракетной установки «Бук» мог и не знать, что убивает именно пассажиров самолета «Малайзийских авиалиний» рейса МН17 Такое мнение высказал бывший командир финского батальона «Бук» Эса Келоними, который помогает в расследовании причин крушения. В частности, он говорит, чтобы управлять системой «Бук» нужны три человека и многие годы учебы. Сам комплекс состоит из пусковой установки, которую ... Источник: Политека.

Обновлено в 17:12 Чтобы в полной мере освоить навыки управления "Буком" и стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

Обновлено в 17:40 Специалисты по зенитному ракетному комплексу "Бук" рассказали в расследовании телеканала из Нидерландов, почему из такого оружия могли ошибочно сбить пассажирский самолет над Донбассом летом 2014 года. Сюжет в Нидерландах вышел 15 декабря, канал "Голландский видеоблог" разместил его в YouTube с русскоязычными титрами 3 января. Эксперты считают применение "Бука" террористами безответственным решением.Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.