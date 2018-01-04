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Политика
Politeka Politeka · · Обновлено в 17:40
· Самолет · Пассажиры · Установка
Эксперт о сбитом над Донбассом МН17: оператор "Бука" мог перепутать цель

Эксперт о сбитом над Донбассом МН17: оператор "Бука" мог перепутать цель (12 новостей и 1 видео)

«Финский эксперт объяснил, насколько сложно управлять российской системой»

Оператор ракетной установки «Бук» мог и не знать, что убивает именно пассажиров самолета «Малайзийских авиалиний» рейса МН17 Такое мнение высказал бывший командир финского батальона «Бук» Эса Келоними, который помогает в расследовании причин крушения. В частности, он говорит, чтобы управлять системой «Бук» нужны три человека и многие годы учебы. Сам комплекс состоит из пусковой установки, которую ... Источник: Политека.

Обновлено в 17:12 Чтобы в полной мере освоить навыки управления "Буком" и стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

Обновлено в 17:40 Специалисты по зенитному ракетному комплексу "Бук" рассказали в расследовании телеканала из Нидерландов, почему из такого оружия могли ошибочно сбить пассажирский самолет над Донбассом летом 2014 года. Сюжет в Нидерландах вышел 15 декабря, канал "Голландский видеоблог" разместил его в YouTube с русскоязычными титрами 3 января. Эксперты считают применение "Бука" террористами безответственным решением.Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Эксперт о сбитом над Донбассом МН17: оператор "Бука" мог перепутать цель»
Фото Эксперт о сбитом над Донбассом МН17: оператор "Бука" мог перепутать цель
Фото Крушение МН17: оператор "Бука" мог перепутать цель
Фото Все равно, куда стрелять: оператор «Бука» мог не знать, кого убивает
Фото Расследование крушения МН17: оператор «Бука» мог перепутать цель
Фото Расследование катастрофы МН17: оператор «Бука» мог перепутать цели
Фото Цель могли перепутать. Стали известны новые подробности в расследовании крушения самолета рейса МН17
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Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.18, 13:51 В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки "Бук" мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний". Видео
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.01.18, 14:16 Финский эксперт объяснил, насколько сложно управлять российской системой.
Униан Униан  ·  04.01.18, 14:16 Пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор "не будет знать, куда стреляет", заявил Келоними.
Хвиля Хвиля  ·  04.01.18, 14:19 В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки «Бук» мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний».…
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 14:50 В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки “Бук” мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет “Малайзийских…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  04.01.18, 15:00 В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки "Бук" мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний". Об этом…
ForUm ForUm  ·  04.01.18, 15:15 В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки «Бук» мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских…
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  04.01.18, 15:55 В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 эксперты сошлись во мнении, что оператор ракетной установки «Бук», из которой был сбит Being 777, мог и не знать, что стреляет в пассажирский…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  04.01.18, 16:06 Оператор российской ракетной установки «Бук» мог перепутать цели. Об этом говорится в расследовании катастрофы пассажирского Boeing 777, летевшего в 2014 году рейсом МН17 через оккупированный российскими…
Главред Главред  ·  04.01.18, 17:12 Чтобы в полной мере освоить навыки управления "Буком" и стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.
Гордон Гордон  ·  04.01.18, 17:40 Специалисты по зенитному ракетному комплексу "Бук" рассказали в расследовании телеканала из Нидерландов, почему из такого оружия могли ошибочно сбить пассажирский самолет над Донбассом летом 2014 года.…
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