Эксперт объяснил, почему на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия

Эксперт объяснил реакцию на российском телевидении. Истерические заявления, которые прозвучали в РФ в связи с информацией о работах над украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром-2", – это реакция на то, что Украина повышает боеспособность своей армии. В реальности речь идет не о создании нового оружия, а о завершении части работ над комплексом "Гром-2", причем для иностранного заказчика, рассказал "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Так он прокомментировал прозвучавшие на росТВ заявления о том, что новое украинское оружие может ударить по РФ, в частности по Керченскому мосту в оккупированный Крым. "Я не знаю, откуда берутся эти разговоры. Это не совсем так. На самом деле сейчас речь идет только о завершении определенных этапов работ, связанных с созданием комплекса для инозаказчика. Это длительный процесс, который связан с определенными технологическими препятствиями и задачами, которые украинская сторона решает", – отметил эксперт.