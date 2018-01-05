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Эксперт объяснил, почему на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия

Эксперт объяснил, почему на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия (3 новости и 1 видео)

«На российском пропагандистком канале заявили, что украинский "Гром-2" может ударить по Керченскому мосту в оккупированный Крым»

Эксперт объяснил реакцию на российском телевидении. Истерические заявления, которые прозвучали в РФ в связи с информацией о работах над украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром-2", – это реакция на то, что Украина повышает боеспособность своей армии. В реальности речь идет не о создании нового оружия, а о завершении части работ над комплексом "Гром-2", причем для иностранного заказчика, рассказал "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Так он прокомментировал прозвучавшие на росТВ заявления о том, что новое украинское оружие может ударить по РФ, в частности по Керченскому мосту в оккупированный Крым. "Я не знаю, откуда берутся эти разговоры. Это не совсем так. На самом деле сейчас речь идет только о завершении определенных этапов работ, связанных с созданием комплекса для инозаказчика. Это длительный процесс, который связан с определенными технологическими препятствиями и задачами, которые украинская сторона решает", – отметил эксперт.

ФОТО К НОВОСТИ: «Эксперт объяснил, почему на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия»
Фото Новое украинское оружие: почему занервничали в Москве/Почему в России подняли шум вокруг оружия, которого еще нет
Фото Эксперт объяснил, почему на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия
Фото И грянул "Гром": на росТВ подняли шум из-за нового украинского оружия
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Апостроф Апостроф  ·  05.01.18, 20:08 Сергей Згурец объяснил, почему испытания ракетного комплекса "Гром-2" вызвали истерию в России, и рассказал, для кого предназначено это мощное оружие.
Униан Униан  ·  05.01.18, 21:05 На российском пропагандистком канале заявили, что украинский "Гром-2" может ударить по Керченскому мосту в оккупированный Крым.
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