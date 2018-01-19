Эксперты уверены в успешном голосовании за нового главу НБУ (6 новостей) «Перед рассмотрением кандидатуры Смолия Гонтарева должна отчитаться о своей работе в Нацбанке»

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") уверена, что парламент поддержит кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины.

Обновлено в 23:00 Политический эксперт Тарас Загородний в эфире "подробностей недели" ответил на вопрос, легко ли пройдет через Верховную Раду кандидатура Якова Смолия.

Обновлено в 23:18 Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция «Блок Петра Порошенко») уверена, что парламент поддержит кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины. «Он профессионал и за него проголосуют», — сказала И.Луценко в ...