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Экономика и финансы
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 23:18
· Верховная Рада · Президент Украины · НБУ · Кандидатура · Глава НБУ
Эксперты уверены в успешном голосовании за нового главу НБУ

Эксперты уверены в успешном голосовании за нового главу НБУ (6 новостей)

«Перед рассмотрением кандидатуры Смолия Гонтарева должна отчитаться о своей работе в Нацбанке»

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") уверена, что парламент поддержит кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины.

Обновлено в 23:00 Политический эксперт Тарас Загородний в эфире "подробностей недели" ответил на вопрос, легко ли пройдет через Верховную Раду кандидатура Якова Смолия.

Обновлено в 23:18 Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция «Блок Петра Порошенко») уверена, что парламент поддержит кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины. «Он профессионал и за него проголосуют», — сказала И.Луценко в ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  19.01.18, 12:36 "Радикалы" не поддержат кандидатуру Якова Смолия на пост главы НБУ. Об этом в кулуарах Верховной Рады Украины заявил глава фракции РПЛ Олег Ляшко, передает корреспондент АСН. "Сегодня у меня будет встреча…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.01.18, 21:18 Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") уверена, что парламент поддержит кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.01.18, 21:57 Перед рассмотрением кандидатуры Смолия Гонтарева должна отчитаться о своей работе в Нацбанке.
Подробности Подробности  ·  19.01.18, 23:00 Политический эксперт Тарас Загородний в эфире "подробностей недели" ответил на вопрос, легко ли пройдет через Верховную Раду кандидатура Якова Смолия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  19.01.18, 23:18 Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция «Блок Петра Порошенко») уверена, что парламент поддержит кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины.…
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