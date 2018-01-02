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Экономика и финансы
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:50
· Аналогичный период · Министерство экономического развития · Украинский экспорт · Экспорт · Рождественские праздники · Праздник
Экспорт елочных игрушек из Украины вырос на треть, больше всего покупают Нидерланды

Экспорт елочных игрушек из Украины вырос на треть, больше всего покупают Нидерланды (9 новостей)

«Украшения экспортируются в 28 стран»

Украинский экспорт украшений к новогодним и рождественским праздникам вырос за январь-октябрь на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до $6,1 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли.

"На сегодняшний день ЕС является основным покупателем украинских елочных украшений, но нашими игрушками украшены также елки и в США, и Израиле, и даже на Мальдивах", - сказано в сообщении.

За 10 месяцев 2017 года в ЕС экспортировано 58% общего объема поставок новогодних украшений. Общий объем поставок в ЕС увеличился на четверть – с $2,8 млн за январь-октябрь 2016 года до $3,5 млн за 10 месяцев 2017-го.

Наибольшая доля экспорта продукции приходится на Нидерланды, куда Украина поставляет 30% общего экспорта новогодних украшений из Украины и 52% экспорта в страны ЕС. По данным МЭРТ, в 2017 году объемы поставок новогодних украшений в Нидерланды вырос на 31,5%.

МЭРТ отмечает расширение географии экспорта таких изделий – в 2017 году Австрия, Армения и Румыния начали импортировать украинские новогодние украшения.

В то же время в 2,3 раза выросли поставки таких товаров в Великобританию, в 2,2 раза – в Россию. Более чем в полтора раза увеличились поставки в Грузию, Чехию, Латвию. В полтора раза возрос экспорт такой продукции на Мальдивы, в 1,4 раза – в Польщу и США.

Согласно сообщению министерства, 86% экспорта игрушек составляют изделия из стекла, отмечает министерство.

Обновлено в 16:15 Украшения экспортируются в 28 стран

Обновлено в 16:50 Экспорт елочных украшений из Украины в январе-октябре 2017 года увеличился на 34,2% - до $6,1 млн.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экспорт елочных игрушек из Украины вырос на треть, больше всего покупают Нидерланды»
Фото Украина за 10 мес.-2017 увеличила экспорт елочных украшений на треть
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 12:20 Украинский экспорт украшений к новогодним и рождественским праздникам увеличился за январь-октябрь на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до $6,1 млн, сообщило Министерство экономического…
Европейская правда Европейская правда  ·  02.01.18, 12:35 За 10 месяцев 2017 года экспорт изделий для новогодних и рождественских праздников составил $6,1 млн, что на треть больше, чем за соответствующий период 2016 года.
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Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 15:46 Экспорт елочных украшений из Украины в январе-октябре 2017 года увеличился на 34,2% - до $6,1 млн
Facenews Facenews  ·  02.01.18, 16:02 Экспорт елочных украшений из Украины в январе-октябре 2017 года увеличился на 34,2% - до $6,1 млнОб этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).Так, на изделия…
Факты Факты  ·  02.01.18, 16:15 Украшения экспортируются в 28 стран
АТН АТН  ·  02.01.18, 16:50 Экспорт елочных украшений из Украины в январе-октябре 2017 года увеличился на 34,2% - до $6,1 млн.
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