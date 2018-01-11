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Эквадор предоставил гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу (7 новостей) «Эквадор предоставил гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который более пяти лет живет в посольстве страны в Лондоне»

Эквадор предоставил гражданство основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который более пяти лет живет в убежище в посольстве страны в Лондоне.Об этом сообщает Daily mail.

Сообщается, что Ассанж стал гражданином Эквадора 12 декабря.

Так, на данный момент страна стремится к "достойному и справедливому" решению с британским правительством, поскольку Ассанж продолжает жить в своем лондонском посольстве.

При этом Британия отказала в просьбе Эквадора предоставить дипломатический статус Ассанжу.

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Указано, что министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса подтвердила запрос гражданства Ассанжа на пресс-конференции в Кито. Она сказала, что опасается угроз жизни Ассанжа.

Обновлено в 19:27 Эту информацию подтвердила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, передает BBC.

Обновлено в 21:08 При этом Эспиноса подчеркнула, что Эквадор "продолжает искать альтернативы" для решения вопроса о статусе Ассанжа в соответствии с международным правом и в координации с правительством Великобритании.