Элина Свитолина в случае выхода в полуфинал Australian Open-2018 может стать первой ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина стартовала на Australian Open – 2018 с уверенной победы над сербкой Иваной Йорович.
В первом раунде Свитолина, которую считают одной из главных фавориток турнира, потратила 65 минут, чтобы преодолеть одну из победительниц квалификации Йорович.
Украинка оформила по два брейка в каждом сете и подавала на матч, однако Йорович удалось "задержаться" в игре, сделав обратный брейк. Однако уже в следующем гейме снова сильнее оказалась Свитолина.
Элина Свитолина – Ивана Йорович – 6:3, 6:2.
Таким образом, во второй раунд прошли уже трое украинок (кроме Свитолиной это удалось сделать Марте Костюк и Екатерине Бондаренко), а Леся Цуренко свой матч первого круга проведет во вторник.
Во втором круге соперницей Элины Свитолиной будет чешка Катержина Синякова, Екатерина Бондаренко попытается отомстить россиянке Анастасии Павлюченковой, которая в первом раунде одолела еще одну украинку Екатерину Козлову, а юная Марта Костюк попытается сотворить еще одну сенсацию в матче с австралийкой Оливией Роговской.