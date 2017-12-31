Елку в Пражском соборе украсили названиями оккупированных городов Донбасса (20 новостей и 1 видео) «Елка стоит в главном соборе страны»

На елке в Соборе Святого Вита в ПрагеЧехии, считающегося главным храмом Чехии, вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией.

Обновлено в 21:14 "Прага. Главный собор в Чехии – собор Святого Вита. Рождественская елка в цвета украинского флага. Вместо украшений – названия городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!", – написал он.

Обновлено в 22:17 Елку украшают самодельные гирлянды голубого и желтого цветов.