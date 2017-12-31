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Украина
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 22:17
· Город · Посол · Чехия · Фото
Елку в Пражском соборе украсили названиями оккупированных городов Донбасса

Елку в Пражском соборе украсили названиями оккупированных городов Донбасса (20 новостей и 1 видео)

«Елка стоит в главном соборе страны»

На елке в Соборе Святого Вита в ПрагеЧехии, считающегося главным храмом Чехии, вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией.

Обновлено в 21:14 "Прага. Главный собор в Чехии – собор Святого Вита. Рождественская елка в цвета украинского флага. Вместо украшений – названия городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!", – написал он.

Обновлено в 22:17 Елку украшают самодельные гирлянды голубого и желтого цветов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Елку в Пражском соборе украсили названиями оккупированных городов Донбасса»
Фото Елку в Пражском соборе украсили названиями оккупированных городов Донбасса
Фото В Чехии новогоднюю елку украсили названиями оккупированных городов Донбасса
Фото "Раз, два, три": в одном из городов РФ сожгли главную елку - фото
Фото В главном соборе Чехии новогоднюю елку украсили названиями городов Донбасса, фото (фото)
Фото Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса
Фото В пражском соборе елку украсили названиями оккупированных городов Донбасса, - посол
Фото В главном соборе Чехии поставили елку, украшенную названиями оккупированных украинских городов
Фото Елку в главном соборе Чехии украсили названиями оккупированных городов Донбасса
Фото В пражском соборе новогоднюю елку украсили цветами с названиями оккупированных украинских городов
Фото В главном соборе Чехии елку украсили названиями оккупированных городов Украины
Фото В главном соборе Чехии елку нарядили в цвета украинского флага
Фото В главном соборе Чехии новогоднюю елку украсили звездами с названиями городов Донбасса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 17:27 На елке в главном соборе Чехии, святого Вита, вместо ярких украшений разместили названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией.
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 17:49 Елка стоит в главном соборе страны.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.12.17, 18:15 Во время празднования Нового года в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России неудачно пущенный фейерверк сжег главную новогоднюю елку. Об этом сообщает Сахалин.инфо. В сообщении сказано, что искусственное…
Главред Главред  ·  31.12.17, 18:40 В соборе Святого Вита рождественскую елку нарядили в цвета украинского флага. (фото)
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.12.17, 18:50 Рождественскую елку в главном соборе Чехии, святого Вита, украсили названиями оккупированных Россией городов на востоке Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 19:09 На елке в пражском соборе святого Вита, главной святыни Чехии, вместо украшений появились названия городов из оккупированной части Донбасса
Газета День Газета День  ·  31.12.17, 19:21 На елке в главном соборе Чехии, святого Вита, вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.12.17, 19:24 В столице Чехии Праге в соборе Святого Витта установили елку, украшенную названиями украинских оккупированных городов. "Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского…
Сегодня Сегодня  ·  31.12.17, 19:31 Перебийнис пообещал, что все украинские города будут освобождены. Рождественскую елку в главном соборе святого Вита в Чехии украсили названиями оккупированных городов Донбасса. Об этом сообщил чрезвычайный…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.12.17, 19:37 Таким образом, в Праге решили поддержать Украину.
Гордон Гордон  ·  31.12.17, 19:40 В соборе святого Вита в столице Чехии установили новогоднюю елку в цветах украинского флага, на которых вместо украшений висят бумажные цветы с названиями украинских городов на Донбассе, оккупированных…
Факты Факты  ·  31.12.17, 19:42 Новогоднее дерево разместили в главном соборе страны
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 19:44 Елку в соборе святого Вита в Праге украсили листами с названиями оккупированных городов Донбасса.
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 20:15 В соборе Чехии елку украсили названиями оккупированных городов Донбасса.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.12.17, 20:21 В главном соборе Чехии установили новогоднюю елку, которую украсили бумажными звездами цветов украинского флага с написанными названиями оккупированных городов Востока Украины. Об этом посол Украины в…
УНН УНН  ·  31.12.17, 20:22 "Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку!…
Фокус Фокус  ·  31.12.17, 21:14 В Чехии в соборе Святого Вита, который является главным собором страны, новогоднюю елку нарядили в цвета украинского флага, украсив самодельными игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса.…
Униан Униан  ·  31.12.17, 22:17 Елку украшают самодельные гирлянды голубого и желтого цветов.
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